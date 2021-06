Especial semana dos Namorados: Dê (e receba) uma massagem de presente

O Dia dos Namorados está chegando. Para ajudar quem está querendo surpreender o(a) crush, resolvemos produzir reportagens com dicas de como deixar a semana ainda mais especial.

Começamos pela massagem. A Exclusiva Sex lançou um e-book recheado de dicas quentíssimas para os casais. Um dos mandamentos é evitar a afobação de chegar logo aos “finalmentes”. Antes, é preciso deixar o ambiente aconchegante e sugestivo.

+ Tire todas as suas dúvidas sobre o uso do corset para afinar a cintura

+ Saiba como acolher seu filho no momento das refeições

Os clichês podem ser bastante úteis nessas horas: pétalas de rosa, aromatizadores e uma playlist sensual deixam tudo mais romântico e propício para namorar. A dica da Exclusiva é ir além e investir em uma massagem com óleos específicos, mesmo que você não saiba fazer.

“Uma boa massagem não precisa necessariamente ser feita apenas com as mãos, use a criatividade e acabe usando outras partes do corpo como: boca, seios, pés”, recomenda o e-book

Caso escolha realizar a massagem com as mãos, é importante entender que a pressão e velocidade do toque fazem toda a diferença. Confira o passo a passo para o relaxamento do seu parceiro utilizando a seguinte técnica:

1- Escolha qual opção vai usar: óleo ou a vela de massagem;

2- Óleo: espalhe-o em suas mãos e em seguida pelas costas da pessoa, deslizando com uma leve pressão;

Vela: acenda o pavio e, conforme for esquentando e virando óleo, distribua o líquido com cuidado pelas costas. A partir de então, deslize as mãos fazendo uma leve pressão;

3- Faça movimentos como se estivesse “amassando” o local, com as mãos semiabertas e semifechadas. Foque primeiramente na região dos ombros, depois repita o processo seguindo pelas laterais;

4- Com os polegares em volta da coluna vertebral, contorne-a de baixo para cima (até o pescoço) e vice-versa e também nas laterais (cintura) – sempre atentando para que a pressão não seja incômoda;

5- Repita o item 3 por toda a região das costas;

6- Com a mão em formato de concha, finalize com movimentos por toda as costas.

Veja também