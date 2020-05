Especial da Globo com campeões pelo Vasco em 98 não terá Juninho Pernambucano

Com a paralisação do futebol por conta da Covid-19, a TV Globo ficou com horários vagos em sua programação. A alternativa encontrada pela emissora foi reexibir conquistas dos grandes clubes brasileiros e da Seleção. No próximo domingo (24), para o Rio de Janeiro, os telespectadores poderão rever às 16h a conquista da Libertadores de 1998 pelo Vasco.

Como de praxe, a emissora convida jogadores que fizeram parte da campanha do título. Para este especial vascaíno, cerca de 10 campeões pelo gigante da colina devem participar da transmissão.

Entre eles, o agora comentarista dos canais SporTV Pedrinho. No entanto, um dos nomes mais importantes da conquista cruz-maltina não vai participar da exibição. Tema até de música da torcida vascaína, Juninho Pernambucano, que saiu de forma não amistosa da emissora, foi convidado, mas estará em viagem para o interior da França, conforme apuração do UOL.

O ex-jogador agora está como dirigente do Lyon, da França, no qual também é considerado ídolo. Em sua passagem pelo clube francês, Juninho engatou um série de sete títulos do Campeonato Francês seguidos, façanha que nem mesmo o milionário PSG conseguiu igualar.