Espargaró vence sprint da etapa da Catalunha da MotoGP após queda de 3 líderes

Em uma prova com quedas inesperadas, o espanhol Aleix Espargaró venceu a corrida sprint da etapa da Catalunha da MotoGP neste sábado. Marc Márquez terminou na segunda posição, depois de mais uma prova de recuperação surpreendente. Em terceiro lugar, fechando o pódio 100% espanhol, terminou o aniversariante do dia, Pedro Acosta, que completa 20 anos.

Com sol e o aumento da temperatura, todos os pilotos optaram pelo mesmo tipo de pneus: dianteiro médio e traseiro macio. Na largada, o italiano Francesco Bagnaia, que largou na segunda colocação, ultrapassou o pole Espargaró, que caiu para o quinto lugar.

Depois de algumas trocas na liderança na corrida, aconteceu a primeira queda de um líder da corrida. Raul Fernandez, que tinha largado na terceira posição, caiu na curva 10 a oito voltas do final. O espanhol levou as mãos à cabeça, lamentando a oportunidade perdida.

Duas voltas depois, o sul-africano Brad Binder comandava a prova sem prova e errou na curva 5. A terceira e última queda de um líder aconteceu na última volta, novamente na curva 5. A vítima foi Bagnaia, que defende o título conquistado na temporada passada.

Espargaró herdou a vitória com o erro do atual campeão da MotoGP. Márquez, que na etapa anterior, em Le Mans, largou em 13º e terminou em segundo, repetiu a corrida de recuperação após sair no 14º posto.

Líder do Mundial, o espanhol Jorge Martin terminou na quarta posição e ampliou sua vantagem, beneficiado pelo erro de Bagnaia, que foi ultrapassado por Márquez e Enea Bastianini na classificação e agora é o quarto colocado no campeonato. A etapa da Catalunha da MotoGP acontece às 9h deste domingo.

Confira a classificação da corrida sprint da etapa da Catalunha:

1º Aleix Espargaró (Aprilia), 20min01s478

2º Marc Marquez (Gresini Ducati), a 0s982

3º Pedro Acosta (Tech3), a 1s169

4º Jorge Martin (Pramac), a2s147

5º Enea Bastianini (Ducati), a 2s980

6º Fabio Di Giannantonio (VR46), a 4s623

7º Jack Miller (KTM), a 8s084

8º Maverick Viñales (Aprilia), a 8s245

9º Marco Bezzecchi (VR46), a 8s643

10º Fabio Quartararo (Yamaha), a 9s241

11º Franco Morbidelli (Pramac), a 9s537

12º Alex Rins (Yamaha), a 13s045

13º Takaaki Nakagami (LCR Honda), a 13s199

14º Alex Marquez (Gresini), a 13s378

15º Joan Mir (Repsol Honda), a 16s438

16º Luca Marini (Repsol Honda), a 18s000

17º Augusto Fernandez (Tech3), a 25s262

18º Stefan Bradl (Repsol Honda), a 33s751

Abandonaram: Francesco Bagnaia (Ducati), Miguel Oliveira (Trackhouse), Johann Zarco (LCR), Brad Binder (KTM), Raul Fernandez (Trackhouse)