Espargaró vence etapa da Catalunha da MotoGP; Bagnaia é atropelado em acidente na largada

A etapa da Catalunha da MotoGP neste domingo foi marcada por tensão e apreensão após uma sequência de acidentes na largada, envolvendo sete pilotos. Francesco Bagnaia, líder do campeonato, teve a situação mais grave e foi levado ao hospital após ser arremessado da moto e atropelado na perna. Sem Peco, Aleix Espargaró deu continuidade ao bom fim de semana em casa e venceu a prova no Circuito da Catalunha. A Aprilia dominou e Maverick Viñales ficou em segundo. Jorge Martin, vice-líder do campeonato, completou o pódio em terceiro. Johann Zarco foi o quarto, confirmando dobradinha também da Pramac.

Um acidente múltiplo marcou a largada da MotoGP. Houve um “strike” e cinco pilotos foram para o chão. Enea Bastianini perdeu o controle logo na primeira curva durante a frenagem, caiu e derrubou outros quatro pilotos. Zarco foi o primeiro atingido e caiu acertando mais três. Aleix Espargaró escapou por muito pouco. Bastianini já havia iniciado atrás por punição no classificatório e recebeu nova penalidade pelo acidente, pagando a volta longa, segundo a FIM.

A maior gravidade foi de Peco Bagnaia em outra situação, um pouco mais à frente, onde a Ducati estava isolada. Com pneus frios, a moto do italiano perdeu tração e ejetou o piloto, jogando ele para cima. Sem tempo de desviar, Brad Binder passou em cheio com a moto por cima da perna direita de Bagnaia. O italiano foi levado de ambulância para o centro médico para passar por uma avaliação. Posteriormente, tanto Bagnaia quanto Bastianini foram encaminhados para o hospital na Catalunha com consciência.

Miguel Oliveira foi mais um destaque da disputa e terminou na quinta posição. Alex Márquez, o campeão Fabio Quartararo, Jack Miller, Alex Fernandez e Fabio Giannantonio completaram o top 10, antes de Luca Marini e Marco Bezzecchi (terceiro colocado na classificação geral). Nas entrevistas pós-corrida, alguns pilotos desejaram boa recuperação aos companheiros lesionados, inclusive o vencedor Espargaró, que disse ter ficado abalado com o acidente e que precisou se recompor.

Os outros a caírem, Bezzecchi, Zarco, Alex Marquez, Di Giannantonio e Binder retornaram para a relargada. O retorno de Binder, no entanto, durou três voltas, já que a moto reserva do sul-africano teve o pneu furado. Mesmo com problemas mecânicos na moto, Pol Espargaró insistiu em continuar na pista. O piloto foi chamado para o box e punido pela insistência. Ele já havia caído na sprint e não completou a corrida curta.

Sem Bagnaia pelo caminho, os espanhóis Maverick Viñales e Aleix Espargaró tomaram a dianteira da prova. Vice-líder do campeonato, Jorge Martin se manteve na briga por pódio, seguido por Miguel Oliveira. Aos poucos, Espargaró começava a diminuir a distância para Viñales, tirando de 1 para 0,5 segundo. Após metade da prova, Raul Fernandez não conseguiu se manter na disputa e também abandonou.

A três voltas do fim, Espargaró e Viñales dividiram espaço, que terminou com ultrapassagem de Aleix, conhecedor da pista. Após vencer também a corrida curta, Espargaró garante o máximo de pontos no fim de semana em sua terra natal.

Confira o resultado da etapa da Catalunha:

1º – Aleix Espargaró (Aprilia), em 38min56s159

2º – Maverick Viñales (Aprilia), a 0s377

3º – Jorge Martin (Pramac), a 2s831

4º – Miguel Oliveira (RNF Racing), a 4s867

5º – Johann Zarco (Pramac), a 7s529

6º – Alex Marquez (Gresini), a 10s590

7º – Fabio Quartararo (Yamaha), a 10s821

8º – Jack Miller (KTM), a 10s880

9º – Augusto Fernández (GasGas), a 12s889





10º – Fabio Di Giannantonio (Gresini), a 13s280

11º – Luca Marini (VR46), a 16s491

12º – Marco Bezzecchi (VR46), a 16s561

13º – Marc Márquez (Honda), a 21s616

14º – Franco Morbidelli (Yamaha), a 23s108

15º – Taaki Nakagami (Honda), a 26s740

16º – Iker Lecuona (Honda), a 28s860

17º – Joan Mir (Honda), a 33s929

Não completaram a corrida – Enea Bastianini (Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati), Pol Espargaró (GasGas), Brad Binder (KTM) e Raul Fernandez (RNF Racing).

