Espanhola vence prêmio illy SustainArt de arte contemporânea

SÃO PAULO, 7 MAR (ANSA) – A artista espanhola Claudia Pagès, de 35 anos, ganhou durante a 44ª edição da Feira Internacional de Arte ARCOmadrid o prêmio illy SustainArt, dedicado a promover jovens artistas de arte contemporânea.

Natural de Barcelona, a catalã superou outras 93 obras apresentadas por jovens de todo o mundo graças a um trabalho que explora a memória histórica e a interação do tempo com os espaços.

A obra de Pagès foi construída a partir de duas criações onde a memória dos espaços é representada, usando inscrições e símbolos históricos encontrados em paredes antigas. O trabalho da artista ainda explora temas como história, água, memória e a representação de espaços de proteção, como muros e castelos, assim como a interação entre espaço e tempo.

As premiadas peças “Muro de dos caras” e “Xàtiva” tiveram como base as inscrições e símbolos achados em antigas cisternas em Xàtiva, uma cidade localizada na província de Valência.

A luz é uma componente crucial nas obras e, de acordo com Pagès, o uso dela simboliza a necessidade de iluminar o passado para evitar que ele se perca no esquecimento, destacando a fragilidade tanto da memória quanto do papel.

O júri foi composto por figuras relevantes do mundo da arte e da cultura, como Imma Prieto (diretora da Fundació Tàpies), Javier Díaz-Guardiola (crítico de arte da ABC e coordenador da seção de arte da ABC Cultural) e Mariano Mayer (curador de arte independente). O grupo foi acompanhado acompanhado por Carlo Bach (diretor artístico da illy). (ANSA).