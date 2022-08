Espanhola Aena faz oferta de R$2,45 bi em leilão de bloco de aeroportos com Congonhas

reuters 18/08/2022 - 15:10 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) -A espanhola Aena fez uma oferta de 2,45 bilhões de reais pela concessão do bloco de 11 aeroportos que inclui o terminal paulista de Congonhas, um dos mais movimentados do país.

A empresa, que apresentou a única proposta no leilão do bloco, ainda não foi declarada como oficialmente vencedora, segundo as regras do leilão realizado na B3. Mas, segundo o Ministério de Infraestrutura, o leilão já está encerrado neste caso.

A oferta da Aena, que já opera seis aeroportos no Nordeste do país, representou um ágio de 231% sobre o valor mínimo de 740 milhões de reais definido no edital.

No bloco da aviação geral, formado pelos aeroportos de Jacarepaguá (RJ) e Campo de Marte (SP), houve apenas uma proposta, feita por um grupo formado pela plataforma de investimentos XP. A oferta foi de 141,4 milhões de reais, praticamente a mesma do mínimo definido para a disputa.

O leilão prossegue com os aeroportos de Belém (PA) e Macapá (AP), que estão sendo disputados pela francesa Vinci Airports, que já administra oito aeroportos na região Norte do país, e por um consórcio de duas empresas nacionais, Socicam e Dix. O ágio neste caso está acima dos 90%.

(Por Aluísio Alves, edição Alberto Alerigi Jr.)