Espanhol: Sevilla e Real Sociedad entrarm em campo nesta segunda

O Sevilla recebe o Eibar para seguir na busca de se consolidar no G-4 do Campeonato Espanhol e conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, enquanto os visitantes querem se distanciar da zona do rebaixamento. A partida acontece nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), mas o técnico dos mandantes, Lopetegui, não quer saber de ficar fazendo contas, mas sim de entrar em campo, vencer e pensar jogo após jogo.

– Não adianta absolutamente nada fazer cálculos. Focamos no próximo jogo. O Eibar é uma equipe complicada, perigosa e complexa, com um treinador muito experiente. Estamos certos de que nos colocarão em dificuldades.

Também na segunda-feira, mas às 14h30 (horário de Brasília), a Real Sociedad, que vive um momento inconsistente na LaLiga, viaja para encarar o Levante, que vem fazendo boas partidas desde o retorno do Campeonato Espanhol. Os visitantes lutam para voltar a buscar um espaço em zona de Liga Europa, enquanto os rivais não tem ambições na competição.

O técnico Imanol lamentou as lesões de jogadores importantes, como Odegaard e Januzaj, mas disse que não vai procurar desculpas. A equipe vem de vitória contra o Espanyol, porém o treinador alertou para a dificuldade que será encarar o Levante.

– É uma equipe com nível alto e que estão muito soltos. Fazem transições rápidas, cria muito, mas também sofre. Veremos se somos capazes de que não tenham um bom dia ofensivo e a gente consiga atacar. Sou otimista, vamos para ganhar. Estamos com muita vontade depois da última vitória.

Essas duas partidas fecham a 34ª rodada do Campeonato Espanhol e dois times brigam por vagas em competições europeias nesta reta final de competição. Sevilla e Real Sociedad entram como favoritos, mas devem melhorar o futebol apresentado nas últimas semanas para mostrar a força que todos viram antes da paralisação da competição.

