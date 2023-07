Espanhol Marcelino é apresentado como técnico do Olympique de Marselha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/07/2023 - 13:36 Compartilhe

O espanhol Marcelino García Toral foi apresentado oficialmente como novo técnico do Olympique de Marselha nesta terça-feira (4).

“Tenho admiração por este clube, por sua história, por sua torcida e por Marselha”, disse o treinador na entrevista coletiva de apresentação.

“O desafio de dirigir um dos grandes clubes da Europa é algo muito motivador. É uma grande oportunidade, muito apaixonante. O futebol é sentimento e nós temos paixão pelo futebol. Estou consciente de que fui contratado como treinador para conseguir que este histórico clube, o único francês com uma Champions, melhore a trajetória ascendente dos últimos anos”, afirmou.

“Estamos aqui porque temos um método e acreditamos neste projeto, com presente e futuro. Somos um grupo de trabalho que acredita em sua metodologia. Muitos integrantes da comissão técnica estão juntos comigo há 20 anos, isso nos faz ter uma visão clara do que queremos trabalhar e como fazer isso”, explicou.

Marcelino considerou que sua filosofia de jogo se ajusta perfeitamente ao que a torcida do Olympique deseja.

“Gostamos de ser uma equipe organizada. Acreditamos que o equilíbrio é o ponto de partida para conseguir o sucesso e isso parte da organização. Tentaremos ser uma equipe dinâmica, ágil, atrativa. Uma circunstância comum nos deixa otimistas: nosso conceito de futebol é o que esta grandíssima torcida gosta”, afirmou.

Marcelino dirigiu vários clubes do futebol espanhol, como Sevilla, Villarreal, Athletic Bilbao e Valencia, onde foi campeão da Copa do Rei em 2019. No Olympique, ele terá sua primeira experiência fora da Espanha.

