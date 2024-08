Espanhol Jordan Díaz é ouro no salto triplo 3 anos após fugir de Cuba

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2024 - 18:36 Para compartilhar:

Três atletas de origem cubana subiram ao pódio no salto triplo de Paris-2024 nesta sexta-feira (9). Jordan Díaz deu à Espanha o ouro olímpico com um voo de 17,86 metros em que superou Pedro Pichardo, prata para Portugal, por dois centímetros, e Andy Díaz (bronze para a Itália) por 22 centímetros.

Em sua segunda participação internacional pela Espanha, Jordan Díaz, que nasceu em Havana, venceu o atual detentor do título olímpico, Pichardo, nascido em Santiago de Cuba, em Paris-2024. Díaz atingiu a marca na primeira tentativa e ficou muito próximo no terceiro e quarto saltos, com as marcas de 17,85 e 17,84 metros.

Jordan Diaz desertou ao deixar a delegação cubana durante uma viagem à Europa em 2021, poucas semanas antes das Olimpíadas de Tóquio.

O atleta de 23 anos, que obteve a nacionalidade espanhola em 2022, surge como a grande estrela da modalidade depois de vencer o campeonato europeu em Roma em junho, com a terceira melhor marca da história: 18,18 metros.

Pichardo atingiu o seu limite na final de Paris na segunda tentativa (17,84), e se esforçou na sexta e última tentativa, mas não foi suficiente (17,81).

Por sua vez, Andy Díaz deixou claras as suas ambições na primeira tentativa (17,63), e melhorou a sua marca em um centímetro no último salto, alcançando a sua melhor marca da temporada.

Na final desta sexta-feira, competiu um quarto atleta natural de Cuba: Lázaro Martínez, o único que o fez pela delegação cubana e que terminou na oitava posição, com o melhor salto de 17,34.

