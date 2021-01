Espanhol, Italiano, Inglês, Série B… Veja onde assistir aos jogos deste domingo Dia será agitado com os principais campeonatos da Europa e jogos decisivos na Segundona

O primeiro domingo de 2021 será agitado no futebol mundial. Apesar de não ter rodada na Série A do Campeonato Brasileiro, os fãs de esporte poderão acompanhar jogos dos principais campeonatos da Europa, além de partidas decisivas na Série B do Brasileirão.

No Campeonato Inglês, destaque para o clássico entre Chelsea e Manchester City, às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge. No Espanhol, Atlético de Madrid e Barcelona entram em campo para enfrentar Alavés e Huesca, respectivamente. O domingo também contará com partidas de Milan, Juventus e Inter de Milão, pelo Italiano, além de compromissos de Borussia Dortmund e Bayern de Munique pelo Alemão.

No futebol nacional, a Chapecoense buscará se manter na liderança da Série B diante do Brasil de Pelotas, às 16h. Outra partida decisiva é o segundo jogo da final da Copa do Brasil Sub-20 entre Vasco e Bahia. Na partida de ida, o clube carioca venceu por 2 a 1, fora de casa.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

8h30 – Inter de Milão x Crotone

Campeonato Italiano

Onde assistir: Band Sports e EI Plus

10h – Athletic Club x Elche

Campeonato Espanhol

Onde assistir: Fox Sports

11h15 – Newcastle x Leicester

Campeonato Inglês

Onde assistir: ESPN Brasil

11h30 – Borussia Dortmund x Wolfsburg

Campeonato Alemão

Onde assistir: One Football

12h15 – Alavés x Atlético de Madrid

Campeonato Espanhol

Onde assistir: Fox Sports

13h30 – Chelsea x Manchester City

Campeonato Inglês

Onde assistir: ESPN Brasil

14h – Bayern de Munique x Mainz 05

Campeonato Alemão

Onde assistir: One Football

14h – Benevento x Milan

​Campeonato Italiano

Onde assistir: Band e SporTV

16h – Santa Clara x Benfica

​Campeonato Português

Onde assistir: Fox Sports 2

16h – Chapecoense x Brasil de Pelotas

Campeonato Brasileiro – Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

16h45 – Juventus x Udinese

Campeonato Italiano

Onde assistir: RAI Itália e EI Plus

17h – Huesca x Barcelona

Campeonato Espanhol

Onde assistir: ESPN Brasil

18h – Porto x Moreirense

​Campeonato Português

Onde assistir: Fox Sports 2

18h15 – Vitória x Operário-PR

Campeonato Brasileiro – Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Vasco x Bahia

Copa do Brasil Sub-20 (Final)

Onde assistir: Band e SporTV 2

