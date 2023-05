Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 02/05/2023 - 1:15 Compartilhe

Foram definidos, na noite desta segunda-feira, os campeões de Simples do Follow the Beach Copacabana, o maior evento do mundo com mais de 2 mil inscritos e atletas de doze países, disputado na Praia de Copacabana.







Antomi Ramos, número 1 do mundo do masculino, e Sofia Cimatti, que soma seis títulos mundiais e é a 3ª do mundo no feminino, levantaram o caneco em duas finais emocionantes para cerca de duas mil pessoas na arena montada na Praia de Copacabana.

Ramos, que vive em Campinas (SP) desde o fim de 2021, superou o catarinense André Baran, quarto colocado, por 1/4 4/2 10/7 enquanto que Sofia Cimatti, que vive em São Paulo desde janeiro, passou por Patrícia Diaz por 4/2 5/4 (7/5). Cada campeão levou R$ 60 mil para casa e os vices saíram com metade desse valor no que foi considerado o maior torneio de Simples da história do esporte.

“Foi um dia incrível, muito cansativo e difícil. Joguei de manhã e de tarde com muito calor . Antes da final estava muito cansada, mas encontrei muita energia da torcida. Gostei muito desse torneio, é incrível , cada ano vem melhorando. A final foi uma partida muito adversária. Paty Diaz é incrível, defendia muito bem, não sabia mais o que fszer, ma encontrei a forma e estou muito contente”, comemorou Cimatti.

Ramos vibrou com o troféu e dedicou à presença ilustre do amigo Everton Ribeiro, jogador do Flamengo do futebol, seu amigo pessoal, e também à sua avó Antonia que está doente e se encontra hospitalizada na Espanha: “Realmente incrível, torcida me ajudou a levantar. Normalmente sou um cara tipo a Paty Diaz, não desisto nunca. André Baran estava jogando muito bem, estava sacando muito, jogando muito bem , defendendo tudo, pra mim estava sendo um inferno no começo . Mas mudei o jogo, comecei a me movimentar mais e com essa areia fofa, ele tinha jogado uma chave difícil e isso me ajudou bastante e comecei a virar”, disse o espanhol: “Uma amizade que criei com a Marília (esposa de Everton Ribeiro). Vou falar uma coisa engraçada. Ela me disse que não jogava muito bem. Eu disse que era só brincadeira , pessoas amigas. Batemos um papo, curtimos muito jogando Beach Tennis. Ela abriu as portas da casa dele, conheci ele. Everton Ribeiro é uma pessoa maravilhosa. O que ele é em campo, quieto, calado, tranquilo. Isso transmite muita paz para o time. E fora do campo ele é igual, uma pessoa super pai de família, tem uma família maravilhosa. Gosto muito do Totói (filho do Everton Ribeiro) que é famoso (risos)”. Sobre a avó, ele comentou: “Ela está mal no hospital , está com os rins que não estão funcionando, pegou uma infecção no pé e o corpo começou a piorar. Sofreu um infarto semana passada. Era só para ficar dois dias, mas está há dois meses Não vejo a hora de voltar para a Espanha para vê-la e ajudá-la para voltar para casa”.

O Follow the Beach Copacabana ganhou a premiação de melhor competição esportiva da cidade do Rio de Janeiro em 2022 através do grupo LIDE, e se tornou oficial da cidade maravilhosa através do projeto de Lei Nº 7589. A competição teve transmissão ao vivo do Sportv como emissora oficial com transmissão dos canais da emissora e também do Globoplay para assinantes Globoplay + canais a em três dos quatro dias de evento e ainda contou com a transmissão também do canal Follow the Streaming – https://youtube.com/@followthestreaming4970 – nos demais jogos da quadra central.

