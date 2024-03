Espanhol considerado ‘rei do OnlyFans’ fatura R$ 2 mi por mês e é investigado por ‘cafetinagem’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/03/2024 - 10:57 Para compartilhar:

O espanhol que se auto intitula “Rei do OnlyFans” está sendo investigado pela Polícia de Andorra, micropaís que fica nos Pirineus entre as fronteiras de Espanha e França, por proxenetismo, delito conhecido popularmente como “cafetinagem”.

A ação das autoridades se iniciou após Sergio Favda, que também utiliza o sobrenome Fuentes, conceder uma entrevista ao programa de TV “Equipo de Investigación de La Sexta”, transmitido na sexta-feira, 15, em que diz receber de 30% a 50% do faturamento das contas de mulheres que ele agencia no OnlyFans, o que traria uma renda de 400 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões) por mês. As informações são do El País.



Em Andorra, o proxenetismo e a prostituição são crimes. Caso juízes locais interpretem que as atividades do espanhol se enquadram em tais delitos, pode haver punição máxima de dois a cinco anos de reclusão;

Sergio Fuentes admitiu em entrevista que gosta de modelos “inocentes”, mas que sejam “gostosas”. “E se forem menores, melhor”, completou o homem;

No mesmo programa, o “Rei do OnlyFans” afirmou que se o conteúdo divulgado na plataforma se trata de prostituição, ele seria um “cafetão”.

No programa, Sergio Fuentes deu declarações sobre a preferência das garotas que escolhe para agenciar na plataforma. “Gosto das modelos que tenham um perfil inocente mas que sejam gostosas […] E se forem menores, melhor”, reiterou o espanhol.

Após tais falas, as autoridades andorranas iniciaram uma investigação contra o influenciador. No micropaís, a prostituição e o proxenetismo são práticas proibidas. Caso os juízes locais considerem que o OnlyFans é utilizado na venda de serviços sexuais, os atos de Sergio Fuentes em agenciar garotas pode ser considerado como “cafetinagem”, crime que pode resultar em pena de dois a cinco anos de prisão.

Atualmente, Sergio Fuentes administra a conta de 25 mulheres e exige que suas clientes produzam cenas explícitas. No programa, o “Rei do OnlyFans” acrescentou não acreditar que o conteúdo produzido por elas seja prostituição, mas caso fosse, ele admitiu que seria um “cafetão”. “Não forço ninguém”, se justificou.

Ester Molné, ministra do Interior e da Justiça de Andorra, demonstrou preocupação com as afirmações de Sergio Fuentes e assegurou que as autoridades irão se atentar às atividades dele. “A polícia abriu uma investigação para determinar se há vínculo do suspeito com a pornografia de menores”, declarou.

A ministra reconheceu que, apesar de a ação ter o potencial de acabar com a carreira do “Rei do OnlyFans”, as investigações também podem acabar com a conclusão de que não houve qualquer infração.

Sergio Fuentes investe em criptomoedas e gerencia contas no OnlyFans. Nas suas redes sociais, ele ostenta um estilo de vida luxuoso e também exibe fotos sensuais com várias mulheres. O espanhol se mudou para Andorra na intenção de pagar menos impostos.

