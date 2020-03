Espanha volta a bater recorde no nº de mortos e contágios

ROMA E WASHINGTON, 31 MAR (ANSA) – A Espanha registrou mais um recorde em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) nesta terça-feira (31). Segundo o Ministério da Saúde, foram 849 novas vítimas em um dia – elevando o total de mortos para 8.189 – e 9.222 novos casos confirmados – totalizando 94.417 contagiados.

Ainda conforme os dados anunciados, já há mais de 19 mil pessoas recuperadas da Covid-19 e cerca de 5,6 mil internados nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). De acordo com a diretora adjunta do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde, Maria José Sierra, as UTIs são o maior ponto de preocupação do governo, já que em apenas 24 horas, foram 334 internações nesse tipo de atendimento.

Sierra ainda falou sobre as idades dos falecidos. “De forma geral, 85% tem mais de 70 anos, 60% tem mais de 80 anos. A margem que estamos vendo é a mesma desde o início e a mesma situação que se vê em outros países”, declarou.

Outro país que vem registrando um aumento exponencial nos números são os Estados Unidos. Nesta segunda-feira (30), o governo anunciou 500 novas mortes por causa da Covid-19 em apenas 24 horas, elevando para 2,8 mil as vítimas fatais do novo coronavírus. O estado de Nova York continua liderando a estatística, com 914 mortes.

Com os últimos dados atualizados, de acordo com o Centro Universitário John Hopkins, os Estados Unidos contabilizam 164.610 casos de coronavírus, a Itália vem na sequência com 101.739 e a Espanha 94.417. Já entre os mortos, os italianos estão no topo do ranking, com 11.591 vítimas fatais.

No mundo, os casos já ultrapassam a casa dos 807 mil contágios e quase 39 mil vítimas. (ANSA)