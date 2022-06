Espanha vence República Tcheca pela Liga das Nações

A Espanha derrotou a República Tcheca por 2 a 0 neste domingo, em Málaga, pela Liga das Nações da Uefa.

Carlos Soler e Pablo Sarabia marcaram os gols da vitória da ‘La Roja’, a segunda consecutiva da equipe na competição.





A Espanha começou sofrendo, diante de uma seleção tcheca que pressionava na marcação já no campo de ataque, mas pouco a pouco conseguiu tomar conta das ações na partida.

Com seu jogo característico de posse de bola, os espanhóis levavam perigo avançando pelas pontas, especialmente pela direita, com as chegadas de Marco Asensio.

E foi o jogador do Real Madrid que abriu o caminho da vitória ao cruzar para Carlos Soler fazer 1 a 0 aos 24 minutos do primeiro tempo.

O gol fez a Espanha crescer no jogo, enquanto a República Tcheca começou a se fechar mais na defesa para buscar oportunidades de contra-ataque e em chutes de longe.

No segundo tempo, o time espanhol ampliou a vantagem aos 30 minutos com Marco Sarabia aproveitando assistência de Ferran Torres.

Com 2 a 0 no placar, a Espanha só precisou controlar e administrar a bola à espera do apito final para garantir a vitória.

“Queríamos dar uma última vitória aos torcedores, está feito. Lá (em Praga, na segunda rodada), eles saíram na frente bem no início da partida e depois se defenderam atrás. Hoje eles estavam um pouco mais ousados na frente, e se descuidaram um pouco atrás”, resumiu Soler depois do jogo.

Com este resultado, e a derrota de Portugal para a Suíça, a seleção espanhola assumiu a liderança do Grupo 2 da Liga A com 8 pontos, seguida pelos portugueses com 7, a República Tcheca com 4 e os suíços com 3.

