Espanha vence República Dominicana e vai às quartas no futebol masculino de Paris-2024

A Espanha venceu a República Dominicana por 3 a 1 neste sábado (27), em Bordeaux, e se tornou a primeira seleção classificada para as quartas de final do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Comandada pelo ex-zagueiro do Atlético de Madrid Santi Denia, a ‘Roja’ abriu o placar aos 24 minutos com o meia do Barcelona Fermín López aproveitando um erro na saída de bola do goleiro Enrique Bosl.

Os dominicanos chegaram ao empate pouco depois em uma cabeçada de Ángel Montes após cobrança de escanteio (38′), mas depois do intervalo os espanhóis aproveitaram a expulsão do atacante Edison Azcona para impor seu favoritismo.

Alex Baena fez o segundo em um chute de fora da área que desviou no zagueiro Joao Urbáez antes de entrar (55′) e o lateral-esquerdo Miguel Gutiérrez fechou o placar em lance que foi checado pelo VAR antes de ser validado (70′).

Com este resultado, depois da vitória sobre o Uzbequistão por 2 a 1 na estreia, a seleção espanhola chegou a seis pontos faltando uma rodada para o encerramento do Grupo C. A República Dominicana tem um, conquistado com o empate sem gols com o Egito no primeiro jogo.

A Espanha, candidata ao pódio, tem garantida uma das vagas da chave nas quartas de final. Dominicanos, uzbeques e egípcios vão lutar pela classificação na próxima terça-feira, na rodada final da fase de grupos.

