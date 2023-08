AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/08/2023 - 0:56 Compartilhe

A Espanha avançou dramaticamente para as semifinais da Copa do Mundo feminina nesta sexta-feira (11′) após vencer a Holanda por 2 a 1 com um gol na prorrogação.

Salma Paralluelo, que havia deixado o banco de reservas, marcou o gol da vitória aos 111 minutos finalizando um contra-ataque puxado por Jennifer Hermoso, num momento em que as holandesas dominavam o jogo.

