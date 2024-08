Espanha vence França na prorrogação (5-3) e é ouro no futebol masculino

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2024 - 18:21 Para compartilhar:

Trinta e dois anos depois, a Espanha conquistou o segundo ouro olímpico de sua história no futebol masculino ao derrotar a anfitriã França por 5 a 3 na prorrogação nesta sexta-feira (9) na dramática final de Paris-2024, disputada no Parque dos Príncipes.

Numa partida repleta de emoções, o francês Enzo Millot abriu o placar logo aos 11 minutos. A Espanha virou e fez 3 a 1 por meio de Fermín López (18′ e 25′) e Álex Baena (28′).

Mas os ‘Bleus’, comandados pelo técnico Thierry Henry, reagiram na reta final e empataram com um gol de Maghnes Akliouche (79′) e um pênalti convertido por Jean-Philippe Mateta antes do fim do tempo regulamentar (90’+3).

Na prorrogação, o atacante Sergio Camello marcou os dois gols do título para ‘La Roja’ (100′ e 120’+1), que volta ao lugar mais alto do pódio depois da medalha de ouro conquistada em Barcelona-1992 com uma seleção que tinha os jovens Luis Enrique e Pep Guardiola.

“Lutaram como uma família e acho que o jogo foi lindo para o espectador”, disse o treinador da Espanha, Santi Denia, à rádio Cope.

A França, campeã olímpica em Los Angeles-1984, quando venceu o Brasil na final por 2 a 0, teve que se consolar com sua primeira medalha de prata.

“Foi uma final maluca e no fim conseguimos uma medalha, embora infelizmente não sejamos campeões olímpicos”, disse Henry em entrevista à France 2.

– Falha e redenção –

A torcida francesa lotou a maior parte dos mais de 48 mil lugares do Parque dos Príncipes, que antes do início do jogo teve uma breve apresentação da cantora italiana Gala.

Foi nesse mesmo estádio que há 40 anos a França, liderada pelo lendário Michel Platini, conquistou seu primeiro grande título – a Eurocopa de 1984 – ao vencer a própria Espanha (2-0) na final.

Naquele ano o goleiro Luis Miguel Arconada levou um frango que permitiu a Platini abrir o placar.

Nesta sexta-feira, o trauma foi revivido quando o goleiro Arnau Tebas falhou num chute de Enzo Millot que parecia fácil de defender.

Mas Tebas, que é reserva no PSG, não sofreu por muito tempo graças à rápida reação dos espanhóis. E mais tarde o goleiro fez ótimas defesas em tentativas de Mateta (45’+2) e Arnaud Kalimuendo (72′).

– Reviravoltas –

Baena deu um ótimo passe para López que finalizou bem e silenciou o estádio. Sete minutos depois, repetiu a dose ao marcar, desta vez pela esquerda, após o goleiro Guillaume Restes rebater um chute à queima-roupa do capitão Abel Ruiz.

A empolgação francesa do início esfriou com meia hora de jogo, quando Baena deixou Restes estático numa cobrança de falta.

O perigoso trio ofensivo da França, que chegou à final com cinco vitórias cinco partidas e apenas um gol sofrido, não aparecia. Com exceção da cabeçada de Mateta afastada por Tenas, Michael Olise e o capitão Alexandre Lacazette pouco fizeram.

Preocupado, Thierry Henry mexeu o máximo que pôde em seu banco. Os Bleus chegaram com perigo perto da baliza dos jogadores comandados por Santi Denia, que resistiram bem até que Akliouche desviou uma cobrança de falta na área para o fundo da rede.

O placar de 3 a 2 agitou a torcida no Parque dos Príncipes, que a partir de então, ao som da ‘Marselhesa’, empurrou sua seleção até o empate dramática. Benat Turrientes puxou Akliouche e o pênalti foi marcado após uma revisão do VAR.

Mateta converteu marcando seu quinto gol no torneio e deu vida nova a sua equipe. Mas a festa esfriou quando Camello, que havia entrado no lugar de Ruiz, marcou duas vezes e silenciou mais uma vez o estádio.

A espera de 32 anos chegou ao fim e a Espanha é campeã olímpica pela segunda vez.

raa/ma/aam/cb/am