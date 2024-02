Espanha vence França (2-0) e conquista primeira Liga das Nações feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/02/2024 - 18:03 Para compartilhar:

A campeã mundial Espanha também conquistou a primeira Liga das Nações feminina do futebol europeu ao vencer a França por 2 a 0, nesta quarta-feira (28), na final disputada em Sevilha, e vai se tornando cada vez mais candidata à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

‘La Roja’ faturou o segundo título de sua história depois da Copa do Mundo de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, graças aos gols da vencedora da Bola de Ouro Aitana Bonmatí no primeiro tempo (32′) e de Mariona Caldentey no início da segunda etapa (53′).

Animadas com a vaga nos Jogos de Paris, alcançada na sexta-feira depois de garantir a classificação para a final deste torneio, a Espanha também acabou com a maldição que a assombrava diante da seleção francesa, a quem nunca havia conseguido vencer nos 13 jogos anteriores.

A ‘Roja’ entrou em campo no estádio de La Cartuja disposta a reverter essa escrita e logo assumindo a posse de bola e controlando o jogo.

A Espanha pressionava a França, que tentava surpreender nos contra-ataques, mas não conseguia levar perigo ao gol defendido por Cata Coll.

A seleção francesa parecia sentir falta da capitã Wendie Renard, desfalque nesta final da Liga das Nações devido a uma lesão sofrida jogando pelo seu time, o Lyon.

Bem posicionada em campo, a França também dificultou o jogo da Espanha, que tinha a bola, mas sem criar chances claras.

Até que Olga colocou uma bola na área para Aitana finalizar à queima-roupa e fazer 1 a 0 (32′).

A Espanha manteve seu esquema e no começo do segundo tempo, em um novo avanço pela direita, Ona Batlle deu um passe rasteiro no centro da área, onde Mariona finalizou da altura da marca de pênalti e fez 2 a 0 (53′).

Com o placar a seu favor, a Espanha procurou administrar e acalmar a partida, diante da urgência das francesas, que partiram em desespero em busca da bola.

Sem encontrar brechas, a França tentou nos últimos minutos lançar bolas na área, mas não achou o caminho do gol e o placar permaneceu inalterado.

gr/pm/dr/aam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias