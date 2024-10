Espanha vence Dinamarca (1-0) e lidera grupo na Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2024 - 19:13 Para compartilhar:

Com um gol de Martín Zubimendi, a seleção espanhola venceu a Dinamarca por 1 a 0 neste sábado (12), em Múrcia, e se colocou na liderança de seu grupo na Liga das Nações da Uefa.

Com a vitória, a Espanha, atual campeã do torneio, chega aos 7 pontos no grupo A4, à frente da própria Dinamarca (6).

O técnico Luis de la Fuente, que não pôde contar com vários jogadores lesionados, colocou em campo um time com cinco mudanças em relação ao jogo contra a Suíça em setembro.

Pedro Porro e Vivian na defesa, Zubimendi no meio para ocupar o lugar de Rodri, Mikel Oyarzabal pela ponta esquerda e o capitão Álvaro Morata de volta ao comando do ataque.

Morata quase abriu o placar aos 20 minutos, em um chute que passou muito perto da trave d Kasper Schmeichel. Logo depois, Lamine Yamal também experimentou de fora da área, mas o goleiro dinamarquês estava atento.

Por sua vez, o goleiro espanhol David Raya fez uma defesa espetacular aos 30 minutos, em um lance cara a cara com o atacante Kasper Dolberg.

“No primeiro tempo faltou rodar a bola mais rápido, mais velocidade na circulação contra um adversário que dificultou as coisas para nós”, afirmou De La Fuente após a partida.

Na segunda etapa, o treinador espanhol resolveu mexer no time e colocou Álex Baena e Mikel Merino nos lugares Oyarzabal e Pedri.

As mudanças funcionaram, já que a ‘Roja’ passou a dominar o jogo, com Morata e Yamal como grandes protagonistas.

Até que o gol saiu a dez minutos fim, pelos pés de Martín Zubimendi, que bateu de fora da área e a bola desviou no meio do caminho para atrapalhar Schmeichel.

“Estou muito feliz pelo gol, mas principalmente por um jogo tão truncado em que tivemos que encontrar uma saída”, comemorou Zubimendi.

Na próxima rodada, no dia 15 de outubro, a Espanha recebe a Sérvia em Córdoba, enquanto a Dinamarca visita a Suíça em St.Gallen.

