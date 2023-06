Espanha vence Croácia nos pênaltis e é campeã da Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2023 - 19:41 Compartilhe

Depois de um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a Espanha derrotou a Croácia nos pênaltis por 5-4 neste domingo (18), em Roterdã, e conquistou a Liga das Nações da Uefa, seu primeiro título desde a Eurocopa de 2012.

Dani Carvajal, cobrando de “cavadinha”, fez o gol que deu a vitória à ‘Roja’, depois de o goleiro Unai Simon defender as penalidades dos croatas Lovro Majer e Bruno Petkovic.

“Estou muito feliz. Para nós era uma oportunidade única”, disse Carvajal em entrevista à televisão pública espanhola após a partida

A conquista dá um pouco de tranquilidade ao técnico Luis de la Fuente, muito criticado desde que assumiu a Espanha depois da Copa do Mundo, principalmente após a derrota para a Escócia em março, pelas Eliminatórias para a Euro de 2024.

– Croácia leva perigo –

Liderada por Luka Modric, sempre marcado de perto por Fabián Ruiz no meio-campo, a Croácia começou melhor na partida.

A defesa espanhola sofreu com as bolas longas do time croata, como aconteceu no lance em que Andrej Kramaric recebeu cara a cara com Unai Simón, mas teve o chute travado pelo zagueiro Aymeric Laporte (23′).

Marcelo Brozovic também recebeu nas costas da zaga da ‘Roja’, mas seu cruzamento pela esquerda passou na frente da linha do gol sem que ninguém chegasse para concluir (38′).

Enquanto a Croácia explorava os lados do campo e parecia estar cada vez mais perto de abrir o placar, a Espanha tocava a bola de lado sem profundidade.

Duas cabeçadas de Ivan Perisic (31′ 39′) obrigaram Unai Simón a trabalhar. Pouco antes do intervalo, Álvaro Morata respondeu, também de cabeça, finalizando por cima do gol (42′).

No segundo tempo, De la Fuente pediu amplitude à equipe espanhola, que passou a jogar mais pelos lados do campo para tentar fazer cruzamentos na área, mas ainda encontrava dificuldade para chegar ao gol adversário.

Por sua vez, a Croácia aumentou a pressão alta e impedia a Espanha de sair de trás com a bola controlada.

Os croatas quase marcaram em um cruzamento de Perisic que Pasalic não cabeceou por pouco. Na sequência do lance, Juranovic bateu cruzado para fora (51′).

– Prorrogação e pênaltis –

A Espanha tentou dar mais dinâmica ao ataque com as entradas de Ansu Fati e Joselu (66′), autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre a Itália na semifinal.

Pouco depois de entrar, Fati invadiu a área e obrigou Livakovic a sair do gol para afastar. No rebote, Fabián tentou surpreender tocando por cobertura, mas a bola foi para fora (75′).

O jovem atacante do Barcelona teve sua melhor chance com um remate perto da marca do pênalti que Perisic salvou praticamente em cima da linha (84′).





Na prorrogação, Brozovic teve a chance de colocar a Croácia na frente, mas Unai Simón salvou a Espanha.

Na decisão por pênaltis, o goleiro da ‘Roja’ brilhou e defendeu duas cobranças. Na sequência, Laporte teve a chance de garantir o título batendo o quinto pênalti, mas acertou o travessão.

A responsabilidade ficou então para Dani Carvajal, que tinha entrado no primeiro tempo da prorrogação. O lateral do Real Madrid bateu com categoria, de “cavadinha”, e selou a vitória da Espanha.

— Ficha técnica:

Liga das Nações da Uefa – Final

Croácia – Espanha 0-0 (4-5)

Estádio: De Kuip (Roterdã/HOL)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Pênaltis convertidos:

Croácia: Vlasic, Brozovic, Modric, Perisic

Espanha: Joselu, Rodri, Merino, Asensio, Carvajal

Pênaltis perdidos:





Croácia: Majer, Petkovic

Espanha: Laporte

Cartões amarelos:

Croácia: Petkovic (90’+2)

Espanha: Gavi (81′), Nacho Fernández (96′), Rodri (97′)

Escalações:

Croácia: Livakovic – Juranovic (Stanisic 112′), Erlic, Sutalo, Perisic – Modric (cap.), Brozovic, Kovacic – Pasalic (Petkovic 62′), Kramaric (Majer 90’+1), Ivanusec (Vlasic 79′). Técnico: Zlatko Dalic (CRO)

Espanha: Simón – Navas (Carvajal 97′), Le Normand (Nacho Fernández 78′), Laporte, Alba (cap.) – Marco Asensio, Rodri, Gavi (Olmo 87′), Fabián (Merino 78′), Pino (Fati 66′) – Álvaro Morata (Joselu 66′). Técnico: Luis de la Fuente (ESP)

gr/dr/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias