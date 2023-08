Espanha vence a Inglaterra e se sagra campeã da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2023 - 9:04 Compartilhe

A seleção da Espanha é a campeã do mundo no futebol feminino. Neste domingo, 20, aconteceu a grande final da Copa do Mundo Feminina, em Sydney, na Austrália. Espanha e Inglaterra mediram forças e quem levou a melhor foi a Fúria, que venceu por 1 a 0 e ficou com o título da competição.

A partida foi muito intensa e disputada do início ao fim. O gol do título das espanholas foi anotado pela lateral-esquerda Olga Carmona, que defende as cores do Real Madrid, aos 29 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, a Espanha ainda teve a chance de ampliar o placar. A meio-campista Walsh, da Inglaterra, colocou a mão na bola em uma disputa na área, e após o lance ser revisto no VAR, a árbitra norte-americana Tori Penso assinalou pênalti. Hermoso cobrou e a goleira Mary Earps defendeu, mantendo as inglesas no jogo.

O feito de Earps deu mais ânimo às inglesas, que passaram a pressionar mais, mas pararam também em boas defesas da goleira espanhola Catalina Coll, que acabou sendo fundamental também para garantir o primeiro título mundial das espanholas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias