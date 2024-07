Espanha vence a França de virada (2-1) e vai à final da Eurocopa-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/07/2024 - 20:15 Para compartilhar:

A Espanha venceu nesta terça-feira (9) a França de virada por 2 a 1 nas semifinais da Euro-2024, em Munique, na Alemanha, e vai lutar pelo título no próximo domingo, em Berlim, contra Holanda ou Inglaterra, que duelam na quarta-feira.

Randal Kolo Muani abriu o placar de cabeça para os franceses logo aos 9 minutos, mas o jovem Lamine Yamal empatou aos 21 e Dani Olmo colocou os espanhóis em vantagem aos 25, em um chute que foi desviado por Jules Koundé.

Com esse triunfo, a ‘Roja’ chega à terceira final de Eurocopa nas últimas cinco edições.

“Não sei se é o gol mais bonito do torneio, mas para mim é o mais especial”, afirmou Yamal, eleito Jogador da Partida, em entrevista coletiva. “Estou muito feliz por chegar à final”, acrescentou.

A França, que havia entrado no torneio como favorita, é eliminada após uma campanha sem brilho, em que acabou pagando pela falta de eficiência dos seus atacantes. Mbappé se despede da Alemanha com apenas um gol marcado, de pênalti.

“Foi difícil, falhamos. Queríamos ser campeões europeus, eu tinha a ambição de ser campeão. Mas temos que passar agora para outra coisa. Não fui bem, agora tenho que descansar”, declarou Mbappé à rede de televisão BeIN.

No domingo, em Berlim, a Espanha vai lutar para conquistar seu quarto título continental e se descolar da também tricampeã Alemanha.

Para chegar à grande final, precisou reagir nesta terça-feira em Munique após sofrer um gol no início e diante de uma torcida majoritariamente contra a Espanha.

Os torcedores franceses superaram os espanhóis em número, enquanto o público local vaiava jogadores como Marc Cucurella e Mikel Merino, protagonistas das quartas de final contra a anfitriã Alemanha.

– “Uma genialidade” –

Em campo, a Espanha entrou consciente de que o seu adversário se sentiria confortável em lhe dar a posse de bola, e assim foram os primeiros minutos, com a ‘Roja’ se instalando no campo francês e com uma primeira tentativa de Fabián Ruiz, uma cabeçada por cima do travessão (5′).

Mas os ‘Bleus’, que ficaram devendo nas finalizações durante todo o torneio, desta vez não vacilaram: de dentro da área, Kylian Mbappé cruzou para a segunda trave, onde Randal Kolo Muani saltou mais alto que a defesa espanhola para cabecear e superar Unai Simon.

Assim como havia acontecido contra a Geórgia nas oitavas de final, o gol sofrido deixou confusos os espanhóis, que quase pagaram pela falta de coordenação nas chegadas da França, sedenta por mais um gol.

E em meio a essa pressão e necessidade de reagir, apareceu Lamine Yamal para marcar de pé esquerdo um dos gols mais bonitos do torneio, um belo chute a 25 metros de distância no ângulo, sem chances para o goleiro Mike Maignan.

“Vimos uma genialidade”, declarou o treinador Luis de la Fuente na coletiva de imprensa, se rendendo ao talento do seu atacante.

Yamal já havia se tornado o jogador mais jovem a disputar uma partida de Eurocopa e também a dar uma assistência. Nesta terça-feira ele quebrou um recorde que vigorava havia 20 anos.

Aos 16 anos e 362 dias, superou Johan Vonlanthen como artilheiro mais jovem numa Euro, vigente desde a edição de 2004, após marcar também contra a França.

– 3º gol de Olmo na Euro –

Mas embora alguns recordes levem décadas para serem quebrados, os jogos podem mudar em segundos, e quatro minutos depois um chute de Dani Olmo, ajudado pelo desvio em Jules Koundé, foi parar no fundo da rede, colocando a ‘Roja’ na frente. Foi o terceiro gol do jogador do RB Leipzig no torneio.

Após o início frenético, o jogo foi desacelerando aos poucos, e só no início do segundo tempo que houve um susto, numa saída arriscada de Maignan (47′).

Na baliza adversária, Unai Simón foi acionado em várias chegadas de França e Aurelién Tchouaméni tentou uma cabeçada (54′) mas sem preocupar o goleiro espanhol.

Apesar das mudanças, em que Deschamps colocou os atacantes Antoine Griezmann (62′) e Oliver Giroud (79′), a ‘Roja’ voltou a mostrar sua versão mais controladora e Yamal quase marcou seu segundo (81′) mas mandou a bola por cima do travessão.

Mbappé teve a última chance (86′), mas também chutou alto demais e não conseguiu evitar a vitória dos espanhóis, que comemoraram muito no gramado de Munique com a cabeça já em Berlim.

