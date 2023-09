Espanha vai monitorar sua autonomia estratégica após entrada de grupo saudita na Telefónica

O Governo espanhol informou nesta quarta-feira (6) que vai garantir a preservação da "autonomia estratégica" do país após a entrada do grupo saudita STC na Telefónica, que tornou a maior acionista da gigante espanhola das telecomunicações com uma participação de 9,9% - AFP/Arquivos