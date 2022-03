Espanha vai flexibilizar regras para compras de milho da Argentina e Brasil, diz ministério

MADRID (Reuters) – A Espanha relaxará temporariamente as regras de importação de milho da Argentina e do Brasil, disse o Ministério da Agricultura do país europeu nesta segunda-feira, depois que a invasão russa sobre a Ucrânia deixou lacunas no fornecimento.

Como grande compradora de milho para ração animal, a Espanha vem pressionando a União Europeia a renunciar aos controles de importação.

(Reportagem de Isla Binnie)

