Espanha vai enfrentar Andorra em junho em amistoso antes da Eurocopa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/03/2024 - 11:30 Para compartilhar:

A seleção espanhola vai enfrentar a modesta Andorra no dia 5 de junho, em amistoso de preparação para a Eurocopa, na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho.

A partida será disputada em Badajoz, no oeste da Espanha, informou nesta sexta-feira a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

“O amistoso servirá de preparação para a Eurocopa, na qual a Seleção vai estrear dez dias depois”, acrescentou a RFEF.

A Espanha, que está no grupo B do torneio continental junto com Croácia, Itália e Albânia, iniciará sua jornada na Eurocopa no dia 15 de junho contra os croatas.

Antes do jogo contra Andorra, a Espanha disputará outro amistoso, contra a Colômbia, em Londres, no dia 22 de março, e quatro dias depois jogará outro contra o Brasil, no estádio Santiago Bernabéu.

Este jogo no estádio do Real Madrid, além da preparação para a Eurocopa, servirá para “reforçar o compromisso contra a violência e o racismo no futebol”, afirmou a RFEF na ocasião em que o amistoso foi anunciado.

Este jogo foi uma iniciativa das federações brasileira e espanhola, depois dos insultos racistas direcionados ao atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, durante uma partida de LaLiga em Valência, em maio do ano passado.

gr/pm/aam/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias