Espanha tenta contra Sérvia vaga antecipada nas quartas da Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

A Espanha enfrenta a Sérvia nesta terça-feira (14), no Estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba às 15h45 (horário de Brasília), com a possibilidade de garantir uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações caso vença faltando duas rodadas para o encerramento da fase de grupos.

Depois da difícil vitória sobre a Dinamarca (1-0), com gol do jogador da Real Sociedad, Martín Zubimendi, a má notícia para a ‘Roja’ veio no domingo com a perda do atacante do Barcelona, Lamine Yamal, para o jogo contra os sérvios, devido a uma lesão muscular.

O jogador de 17 anos saiu mancando da partida contra a Dinamarca.

“Priorizando a saúde do jogador e para evitar qualquer risco de lesão, diante do curto prazo do jogo contra a Sérvia, foi tomada a decisão de desconvocá-lo”, anunciou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Seu substituto será o jogador do Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme, que pôde treinar com a equipe antes de viajar para Córdoba.

Yamal é o último desfalque de uma longa lista do técnico Luis de la Fuente, que não pode contar com a maioria dos onze titulares da seleção que conquistou a Euro-2024: Nico Williams (Athletic Bilbao), Rodri (Manchester City), Álvaro Carvajal (Real Madrid), Dani Olmo (Barcelona), Ferrán Torres (Barcelona), Robin Le Normand (Atlético de Madrid) e Unai Simón (Athletic Bilbao).

As principais novidades na escalação contra a Dinamarca foram os jogadores do Tottenham Hotspur Pedro Porro e do Athletic Dani Vivian na defesa, Martín Zubimendi (Real Sociedad) no meio de campo substituindo Rodri, Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) na ponta-esquerda e o capitão Álvaro Morata (Milan) que voltou a ser o camisa 9 da ‘Roja’.

– Variedade de opções –

“Os jogadores que temos nos dão um grande nível competitivo e estou muito feliz. A variedade nos torna uma equipe sólida e segura. Continuamos a crescer e a formar uma equipe com novos jogadores”, disse De la Fuente após o jogo contra os dinamarqueses.

Em relação à Sérvia, a Espanha já enfrentou a seleção dos Balcãs no primeiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações.

Os jogadores de Luis de la Fuente não passaram do empate em 0 a 0 no dia 5 de setembro, sem conseguir romper a resistência da equipe adversária.

Dos quatro jogos que as duas seleções disputaram na história, a Espanha venceu um e empatou os outros três.

A ‘Roja’ é a primeira colocada do grupo A4 com 7 pontos, um a mais que a Dinamarca (6) e três acima da Sérvia (4). A Suíça é a última, ainda sem pontuar.

A Espanha vai fechar a fase de grupos da Liga das Nações visitando a Dinamarca no dia 15 de novembro e, por fim, recebendo a Suíça no dia 18 do mesmo mês.

Se os campeões europeus conseguirem vencer a Sérvia nesta terça-feira, esses dois jogos não seriam decisivos, uma vez que os espanhóis já estariam classificados para as quartas de final.

mfr/mcd/aam/aa