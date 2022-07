Espanha sofre mas vence Dinamarca (1-0) e avança às quartas de final da Eurocopa feminina

Graças a um gol nos últimos instantes (minuto 90) de Marta Cardona, a seleção espanhola derrotou a Dinamarca por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final da Eurocopa Feminina.

Na próxima fase a Espanha enfrentará a seleção anfitriã, a Inglaterra, equipe que mais impressionou na primeira fase com um total de 9 pontos, 14 gols a favor e nenhum sofrido.

Assim como aconteceu nos jogos anteriores, a Espanha teve a posse de bola, mas sem eficácia diante do gol adversário.

À medida em que o jogo avançava, o nervosismo foi tomando conta da seleção espanhola, que seria eliminada se sofresse um gol, até que Cardona, que havia entrado em campo após o intervalo, cabeceou para a rede e garantiu a classificação para a Espanha.

No outro jogo do grupo B, a Alemanha, que já havia garantido a primeira colocação do grupo, derrotou a Finlândia por 3 a 0 e jogará as quartas de final contra a Áustria.

