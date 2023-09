Espanha sob alerta em meio a chuvas torrenciais

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 03/09/2023 - 15:31 Compartilhe

Tempestades causaram pelo menos duas mortes e bloquearam estradas e ferrovias. Em Madri, prefeito pediu para que população fique em casa. Partida entre Atlético e Sevilha foi adida por causa das chuvasChuvas torrenciais que começaram no sábado na Espanha continuam a manter boa parte do país em alerta neste domingo (03/09) domingo no centro e sudeste da Península sob a forma de tempestades. A Agência Meteorológica do Estado (Aemet) emitiu alerta vermelho, nível máximo, por risco extremo, nas comunidades de Madri e Toledo, no centro do país, devido à previsão da continuidade de fortes chuvas.

De acordo com o jornal ABC, que citou a Defesa Civil de Huesca, as chuvas deixaram dois mortos na comunidade autónoma de Aragão: dois homens, de 31 e 34 anos, que morreram afogados.

No total, permanecem sob alerta 11 comunidades e Ceuta. Na capital, Madri, o prefeito José Luis Martínez Almeida pediu aos moradores que permanecessem em casa. A Defesa Civil também emitiu alertas. "Devido à situação excepcional e anormal, em que recordes de precipitação serão quebrados, peço ao povo de Madri que fique em casa hoje", disse o prefeito de Madri na rede X (ex-Twitter).

Entre 14h e 17h deste domingo, os serviços de emergência da capital foram acionados 322 vezes por causa de danos causados pela chuva.

A LaLiga também adiou o jogo entre Atlético de Madri e Sevilha, que estava marcado para as 18h30 (hora local) no estádio Metropolitano.

Em alguns locais, inundações isolaram pessoas em casas e veículos e provocaram bloqueios de estradas e ferrovias. Atividades recreativas programadas em diferentes localidades foram suspensas e os equipamentos municipais, como espaços culturais e desportivos, foram fechados na província.

Na zona de Alcanar, localidade da região da Catalunha (nordeste) onde se acumularam 215,7 litros por metro quadrado nas últimas 24 horas, a Defesa Civil também pediu para que as pessoas evitassem sair. Ainda na Catalunha, há também alertas para danos na costa. Em Tarragona esperam-se ventos de 60 a 70 quilômetros/hora (força 8).

Outras quatro regiões do norte, sul e leste do país estão em alerta laranja por risco meteorológico significativo, e em outras seis há aviso amarelo, para risco para determinadas atividades.

As autoridades também pediram cautela aos motoristas que retornam para casa após o fim de semana de verão, já que algumas estradas foram inundadas.

A acumulação de água provocou interrupção do tráfego em alguns pontos do país, tanto na rede rodoviária principal como na secundária. O serviço ferroviário no corredor Mediterrâneo, no leste, foi suspenso e os comboios foram desviados via Madri.

As chuvas também afetaram temporariamente aeroportos em Saragoça e Madri, os mais movimentados de Espanha.

jps (EFE, ots)

