Espanha registra o mês de agosto mais quente da série histórica

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2024 - 6:33 Para compartilhar:

Com uma temperatura média de 25ºC, o mês de agosto de 2024 “foi o mais quente” registrado na Espanha peninsular, anunciou a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

“Agosto de 2024 foi o mais quente da série histórica na Espanha peninsular”, informou a Aemet na rede social X.

“Com uma temperatura média de 25ºC, ficou 2ºC acima da média de 1991-2020 e superou em dois décimos os meses de agosto de 2003 e 2023”, que eram os meses de agosto mais quentes até agora, acrescentou a agência.

Com os dados registrados nos primeiros oito meses do ano, 2024 já desponta “como o ano mais quente da série histórica, empatado com 2022”.

Os quatro anos mais quentes desde o início dos registros podem acabar sendo os quatro últimos quatro, destacou a Aemet.

Tanto 2022 como 2024 tiveram uma temperatura média de 15,8ºC, enquanto 2023 e 2020 registraram 15,7ºC.

A Espanha enfrenta episódios de calor cada vez mais frequentes, às vezes fora dos meses de verão, que preocupam os cientistas.

Em 2023, segundo a Aemet, o país sofreu sete ondas de calor. Desde 1975, a duração destes episódios aumentou três dias por década na Espanha e sua temperatura média também aumentou 2,7 graus por década.

al/zm/fp