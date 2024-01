Espanha recebeu número recorde de turistas estrangeiros em 2023

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/01/2024 - 14:08 Para compartilhar:

A Espanha recebeu mais de 84 milhões de turistas estrangeiros em 2023, um número recorde, de acordo com o ministro do Turismo, Jordi Hereu, que disse, nesta sexta-feira (19), esperar um novo aumento do número de visitantes e das entradas turísticas este ano.

“2023 foi um ano muito positivo e um ano de recorde”, declarou Hereu, em coletiva de imprensa, revelando, uma semana antes da publicação dos números oficiais, que a Espanha recebeu “mais de 84 milhões” de visitantes em um ano.

Esse número é “19% superior ao do ano passado, 2022, e, pela primeira vez, já superamos em 1% os dados de 2019”, último ano antes da pandemia da covid-19 e data do recorde anterior, com 83,7 milhões de viajantes estrangeiros, acrescentou.

Isso permitiu à Espanha, segundo destino turístico mundial atrás da França, arrecadar 108 bilhões de euros (117,5 bilhões de dólares ou 578 bilhões de reais), 17% a mais que em 2019.

“O gasto é um elemento fundamental e será cada vez mais importante” na “estratégia” da Espanha, acrescentou o ministro, lembrando que o objetivo do país é elevar a qualidade de seu setor turístico.

Jordi Hereu também se mostrou otimista para 2024.

Apenas no primeiro trimestre, o ministro disse esperar 23,2 milhões de visitantes estrangeiros, 11% a mais que nos três primeiros meses de 2023, e 30 bilhões de euros (32,6 bilhões de dólares ou 160 bilhões de reais) de receita no setor, 11% a mais que no mesmo período do ano anterior.

Em um relatório publicado na quarta-feira, a patronal turística espanhola Exceltur calcula que o setor em seu conjunto (nacional e internacional) gerou no ano passado receitas de 187 bilhões de euros (203,5 bilhões de dólares ou 1,1 trilhão de reais), equivalentes a 12,8% do PIB espanhol.

Segundo a Exceltur, esse impulso beneficiou o conjunto do país e, em particular, as regiões litorâneas como Baleares (+26%), Canárias (+23%), Catalunha (+17%) e País Basco (+21%).

Essa tendência se manterá em 2024, com uma previsão de entradas por turismo em torno dos 200 bilhões de euros (218 bilhões de dólares ou 1,07 trilhão de reais).

“Caso essa previsão se cumpra, o turismo aportaria, em 2024, 41,4% do crescimento real esperado da economia espanhola em 2024”, destacou a patronal.

