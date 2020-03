Espanha proíbe cerimônias fúnebres em sua luta contra o coronavírus

A Espanha proibiu nesta segunda-feira (30) as cerimônias fúnebres e limitou a três os assistentes permitidos nos enterros com a finalidade de conter a propagação do novo coronavírus no segundo país com maior número de vítimas no mundo pela pandemia.

“Será adiada a celebração de cultos religiosos ou cerimônias fúnebres civis até a finalização do estado de alarme”, que permitiu ao governo decretar o confinamento de sua população até pelo menos 11 de abril, informou um decreto publicado nesta segunda no Boletim Oficial do Estado (BOE).

Os velórios também estão proibidos e os enterros ou cremações serão permitidos com um máximo de três assistentes, que “deverão respeitar entre si a distância de um a dois metros”, diz o texto.

O país é o segundo do mundo com mais vítimas fatais, depois da Itália. No último balanço divulgado nesta segunda, a COVID-19 tinha matado 7.340 pessoas.

A Espanha segue os passos da Itália, outro país com forte tradição católica, onde as vítimas da pandemia não têm direito a um funeral adequado, proibidos assim como as demais reuniões.

Com um dos confinamentos mais estritos em vigor na Europa, o governo espanhol reforçou ainda mais as medidas nesta segunda-feira, paralisando todas as atividades econômicas “não essenciais”, como há tinha decretado Roma há uma semana.