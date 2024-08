Espanha pagará até R$ 93,4 mil a nômades digitais que se mudarem para região rural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2024 - 10:59 Para compartilhar:

O Vale de Ambroz, na Espanha, está oferecendo até € 15 mil (cerca de R$ 93,4 mil) em bolsas para nômades digitais e trabalhadores remotos que queiram se mudar para a região por pelo menos dois anos. A oferta pode contemplar até 200 pessoas e as inscrições começam em setembro. As informações são da Euronews.

Trata-se de uma área rural na região de Extremadura, na fronteira com Portugal, que sofre, segundo descrito em comunicado do governo local, de uma “perda constante de população e serviços”. A região é uma das menos visitadas da Espanha e tem um dos menores PIBs per capita do país e uma das maiores taxas de desemprego, de 17,6%, em comparação com a média nacional de 11,9%.

Para incentivar o povoamento e a economia, as autoridades de Extremadura reservaram fundos de € 2 milhões para o programa focado em atrair nômades digitais – principalmente trabalhadores da área da tecnologia. De acordo com o governo local, a cobertura de fibra ótica e celular estão acima da média nacional.

Mulheres, jovens com menos de 30 anos e aqueles que escolherem se mudar para vilas com menos de 5 mil habitantes são elegíveis para uma bolsa de € 10 mil. Outros receberão € 8 mil. Após dois anos, aqueles na primeira categoria que escolherem ficar mais um ano recebem um segundo pagamento de € 5 mil, enquanto os restantes receberão € 4 mil.

Quem pode se inscrever?

Um dos requisitos para participar do programa é que a pessoa não tenha vivido na região nos últimos seis meses e já tenha um visto de nômade digital aprovado pelas autoridades espanholas. Veja quem pode participar:

– Pessoas que trabalham em regime completamente remoto;

– Estrangeiros que já residem legalmente na Espanha e possuem um número de identidade estrangeira;

– Cidadãos não pertencentes à União Europeia, desde que já participem do esquema de visto de nômade digital da Espanha.

Como funciona a inscrição?

De acordo com a Euronews, a data de abertura das inscrições ainda não foi confirmada, mas está prevista para o mês de setembro. Elas permanecerão abertas até que todos os fundos separados para o programa sejam distribuídos.

As inscrições serão feitas pela internet e o prazo para resposta aos candidatos será de três meses. Os candidatos que forem bem-sucedidos precisam escolher e se registrar em um município na Extremadura para obter um registro local para residentes dentro de três meses. Depois, o prazo para solicitar o pagamento da bolsa, que será feito em uma única transação, é de um mês.

Extremadura

A região tem um custo de vida baixo quando comparado com outras áreas da Espanha. A cidade de Badajoz, por exemplo, custa em média 30% menos em refeições, transporte público e serviços públicos, ante a capital, Madri, informa a Euronews.

Extremadura é a segunda maior produtora de vinho da Espanha e tem entre seus atrativos reservas naturais, cadeias de montanhas, antigas ruínas romanas e praias de água doce.