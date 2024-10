Espanha oferece nacionalidade a 135 nicaraguenses destituídos da sua por Manágua

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2024 - 18:21 Para compartilhar:

A Espanha oferecerá nacionalidade aos 135 opositores que deixaram de ser cidadãos nicaraguenses por decisão de Manágua e foram expulsos no início de setembro, anunciou o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, nesta sexta-feira (4).

“Ampliamos” a oferta da cidadania espanhola “aos 135 prisioneiros políticos que foram expulsos e desnacionalizados no dia 5 de setembro” pelo regime do presidente Daniel Ortega, disse Albares em uma sessão perante a Comissão de Assuntos Exteriores do Congresso dos Deputados.

A Espanha já havia oferecido nacionalidade aos mais de 300 opositores que perderam a condição de nicaraguenses em fevereiro de 2023, entre os quais estavam os escritores Sergio Ramírez e Gioconda Belli, que já são cidadãos espanhóis.

Um tribunal de Manágua ordenou, no início de setembro, a “perda da nacionalidade nicaraguense de 135 pessoas, condenadas por atos criminosos que atentaram contra a soberania, independência e autodeterminação do povo nicaraguense” e “determinou o confisco de todos os bens dos condenados”.

Os opositores foram inicialmente enviados para a Guatemala, em uma operação mediada pelos Estados Unidos.

al/eg/jb/mvv