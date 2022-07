Espanha mostra quais estádios serão candidatos à Copa do Mundo de 2030

A Real Federação de Futebol Espanhola (RFEF) divulgou nas suas redes sociais, nesta quinta-feira (14), os 15 estádios que serão candidatos às sedes dos jogos da Copa do Mundo de 2030. Para sediar o mundial, a Espanha anunciou uma parceria com Portugal para receber o maior evento do futebol de seleções.

🏟️ ¡Estos son los 𝟭𝟱 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗡̃𝗢𝗟𝗘𝗦 candidatos a sede para el Mundial 2030!



🌟 Buscamos el sueño mundialista con ilusión y mucho trabajo.



🤝 @selecaoportugal.#Vamos2030 pic.twitter.com/ocd071ebwC — RFEF (@rfef) July 14, 2022

Vale ressaltar que nem todos os estádios espanhóis serão escolhidos. Até o momento, Portugal não divulgou sua lista. Palcos como o Camp Nou, do Barcelona, Santiago Bernabéu, do Real Madrid e o Metropolitano, do Atlético de Madrid estão entre os candidatos.