Espanha, Marrocos e Portugal avançam com candidatura conjunta para sediar Copa de 2030

Os presidentes das federações de futebol de Espanha, Marrocos e Portugal se reuniram em Madri para continuarem avançando no processo de candidatura conjunta para a Copa do Mundo de 2030.

O presidente interino da Federação Espanhola (RFEF), Pedro Rocha, e seus homólogos, o marroquino, Fouzi Lekjaa, e o português Fernando Gomes, se reuniram na sede da RFEF no sábado, informou neste domingo a Federação Espanhola em um comunicado.

É a primeira reunião que teve a participação de Lekjaa. “Temos consciência da grande responsabilidade que temos, pois estamos diante de uma oportunidade histórica”, disse ele.

“Vamos somar os nossos melhores esforços a uma grande equipe de profissionais que estão trabalhando arduamente para atingir o objetivo. É uma honra para nós fazer parte de uma candidatura tão forte e importante”, acrescentou o presidente da Federação Marroquina, citado no comunicado da RFEF.

O presidente da Federação Portuguesa, Fernando Gomes, considerou que “a nossa candidatura é muito sólida, e estamos trabalhando de forma coordenada com os profissionais para alcançar os melhores resultados”.

“Marrocos desempenhará um papel importante na definição da candidatura ao Mundial de 2030, em que se unirão dois continentes, duas culturas e uma paixão compartilhada pelo futebol”, acrescentou Gomes, segundo a nota da RFEF.

As declarações dos dirigentes da federação surgem depois do terramoto que abalou a RFEF nas últimas semanas com o escândalo do beijo forçado do ex-presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales.

O secretário de Estado espanhol para o Esporte, Víctor Francos, anunciou que iria contactar a Fifa, para que tudo o que ocorreu “não afete de forma alguma a candidatura da Espanha ao Mundial de 2030”.

O próprio Rubiales destacou na sua carta de demissão no domingo passado que a sua saída “contribuirá para a estabilidade que permitirá que a Europa e a África permaneçam unidas no sonho de 2030”.

Rocha, que preside a equipa de gestão que dirige a RFEF até às próximas eleições, garantiu que “avançamos juntos com o objetivo de apresentar um projeto muito bom, mais forte do que nunca com a integração de Marrocos”.

Os presidentes das federações voltarão a se reunir no dia 4 de outubro em Rabat.

Esta candidatura concorre para a organização da Copa do Mundo com a apresentada em agosto por Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, que estão confiantes em sediar o Mundial e celebrar o centenário do evento, por terem entre eles o local onde nasceu esta competição (o Uruguai, em 1930).

A Fifa vai escolher a sede da Copa do Mundo de 2030 em dezembro de 2024.

