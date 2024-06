Espanha leva susto no início, mas se recupera e goleia a Irlanda do Norte em amistoso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/06/2024 - 19:35 Para compartilhar:

O gol no primeiro minuto de jogo marcado por Ballard deu a impressão de que a zebra poderia passear no Ibero estádio. Puro engano. Mostrando um poder de reação avassalador, a Espanha não tomou conhecimento da Irlanda do Norte no amistoso deste sábado, realizado em Palma de Mallorca, e aplicou um 5 a 1 sobre o rival.

A partida serviu como preparação para a disputa da Eurocopa. Pedri, duas vezes, Morata, Fabián Ruiz e Oyarzabal foram os responsáveis pela goleada que encheu a torcida espanhola de esperança para a competição de seleções.

O amistoso, último antes da Eurocopa, colocou frente à frente duas seleções com propostas bem diferentes. Enquanto a Irlanda do Norte se caracteriza pelo jogo reativo, a Espanha aposta em uma postura mais ofensiva.

Logo no apito inicial, um susto. Em uma disputa no ataque, Ballard concluiu de cabeça e fez 1 a 0 para os visitantes. Mas quem esperava um abatimento por parte dos espanhóis, teve uma surpresa.

A virada veio com dois gols de Pedri relâmpagos. Em sete minutos, Pedri empatou em jogada individual. Logo depois, foi a vez de Morata completar cruzamento de Navas para decretar a virada 17. O ritmo intenso seguiu e com menos de meia hora de duelo a Espanha fez 3 a 1.

Pedri recebeu um presente de Nico Williams, se aproveitou da marcação frágil e aumentou a vantagem. Aos 34, a vitória se transformou em goleda. Fabián Ruiz acompanhou a boa jogada feita por Yamine Lamal e fez 4 a 1.

Após o massacre aplicado no primeiro tempo, a Espanha encerrou o estoque de gols aos 14 minutos da etapa final. Com um belo chute de dentro da área, Oyarzabal mandou no canto e fechou a partida em 5 a 1.