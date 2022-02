Espanha: Jovem é preso ao confessar assassinato da família após briga por notas baixas

No sábado (12), um adolescente, de 15 anos, foi preso após confessar ter assassinado os seus pais e o irmão mais novo, de 10, a tiros. Segundo ele, isso ocorreu depois de uma discussão por causa de notas baixas na escola. A ocorrência aconteceu em Elche, na Espanha. As informações são do UOL.

A polícia local informou que o crime tinha sido cometido na terça-feira (8) e o adolescente passou quatro dias sozinho com os corpos dentro de casa.

Ainda segundo os agentes, “a irmã da mãe foi à casa, porque não tinha notícias da família. Nesse momento, o sobrinho disse que havia matado o pai, a mãe e o irmão”.

Ao ser questionado, o garoto relatou que teve uma discussão com a sua mãe por causa das notas baixas. Na sequência, ele pegou a arma de caça de seu pai e matou os familiares.

Saiba mais