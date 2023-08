Espanha goleia Suíça (5-1) e avança às quartas de final da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/08/2023 - 4:36 Compartilhe

A Espanha venceu com facilidade a Suíça neste sábado (5) por 5 a 1 e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo feminina.

As espanholas recuperaram seu futebol eficaz e imponente e afastaram as dúvidas que pairavam sobre seu favoritismo ao título do Mundial na Austrália e na Nova Zelândia, depois de ter perdido por 4 a 0 na fase de grupos para o Japão.

Aitana Bonmatí, destaque da partida, abriu o placar logo aos 5 minutos com um chute de pé esquerdo dentro da área.

Seis minutos depois, uma má devolução da zagueira Laia Codina encontrou a goleira Cata Coll adiantada provocando o empate. Mas para o alívio das espanholas, Alba Redondo cabeceou na área e fez 2 a 1 aos 17 minutos, após um cruzamento de Ona Batlle desviado por Bonmatí.

A mesma Aitana Bonmatí voltou a brilhar e balançar a rede aos 36 com uma jogada em que se livrou das marcadoras suíças.

Codina se redimiu de seu gol contra ao fazer 4 a 1 após uma cobrança de escanteio aos 45 minutos e Jennifer Hermoso fechou a goleada no segundo tempo, aos 70.

A partida foi disputada em uma noite fria do inverno neozelandês no Eden Park de Auckland, com mais de 43.000 espectadores, a maioria comemorando os gols espanhóis.

O técnico espanhol Jorge Vilda deixou sua estrela Alexia Putellas no banco e apostou numa formação com três atacantes, incluindo Alba Redondo e Esther González como titulares, junto com a veloz ponta Salma Paralluelo, que deu início à jogada do primeiro gol da Espanha.

O treinador também escalou a goleira Coll no lugar de Misa Rodríguez, sua titular na fase de grupos.

A Espanha dominou claramente a partida contra uma seleção suíça pouco inspirada, com avanços ocasionais de Ramona Bachmann e Coumba Sow que eram facilmente neutralizados pela defesa espanhola.

A habilidosa Bachmann foi a principal ameaça, mas faltou companhia para criar chances de gol.

Bonmatí voltou a assumir o papel de cérebro e força motriz da Espanha, apoiada pelas incursões das laterais Batlle e Oihane Hernández, e a sua exibição foi coroada com dois gols e uma assistência.

A Suíça começou o segundo tempo com três substituições em busca do empate, e conseguiu o primeiro chute a gol aos 56 minutos, facilmente defendido pela goleira espanhola.

E embora tenha alcançado um certo equilíbrio nas ações, foi impossível superar a forte marcação.

Putellas entrou aos 77 minutos e Bonmatí saiu, cedendo a ela a função de coordenadora do jogo espanhol.

Com esta vitória, a Espanha vai enfrentar, no dia 11 de agosto, pelas quartas de final, a seleção vencedora do duelo entre Holanda e África do Sul.

mas/mis/aam





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias