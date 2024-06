Espanha goleia Geórgia (4-1) e vai enfrentar Alemanha nas quartas da Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2024 - 18:36 Para compartilhar:

A Espanha venceu a Geórgia de virada por 4 a 1 neste domingo (30) em Colônia e avançou às quartas de final da Euro-2024 onde vai enfrentar a anfitriã Alemanha na sexta-feira, dia 5 de julho, em Stuttgart.

Rodri (39′), Fabián Ruiz (51′), Nico Williams (74′) e Dani Olmo (83′) viraram o placar após o zagueiro Robin le Normand (18′) abrir o placar com um gol contra, um revés que os jogadores comandados pelo técnico Luis de la Fuente souberam superar sem perder a paciência.

A Geórgia foi eliminada após chegar às oitavas de final em sua primeira participação em um grande torneio.

Com controle da posse de bola, a Espanha se instalou no campo adversário desde o início da partida, buscando abrir uma brecha na defesa georgiana pelas pontas. Mas, uma vez superada a defesa, a ‘Roja’ esbarrava nas luvas de Giorgi Mamardashvili.

O goleiro do Valencia, um dos melhores do torneio, interceptou os chutes de Pedri (5′) e Dani Carvajal (11′) de dentro da área logo nos primeiros minutos, resistindo ao cerco total da Espanha.

Os torcedores georgianos, numerosos nas arquibancadas, se fizeram notar, vaiando as longas posses de bola da Espanha, dando apoio a sua equipe na defesa e gritando de entusiasmo a cada contra-ataque, arma da seleção comandada pelo técnico francês Willy Sagnol.

– 1º gol sofrido na Euro –

E, fiel a esse plano, os velozes ‘Cruzados’ só precisaram de um primeiro grande contragolpe para abrir o placar. George Mikautadze atraiu a atenção de três jogadores espanhóis no meio do campo e mandou a bola para a ponta direita, onde o lateral Otar Kakabadze corria livre. Ele cruzou para o centro da área, onde Khvicha Kvaratskhelia estava chegando, mas foi o zagueiro espanhol Robin le Normand quem acabou mandando para o próprio gol, num lance de infelicidade.

Dessa forma, sem sequer ter chutado a gol, a Geórgia saiu na frente e infligiu o primeiro gol sofrido pela Espanha no torneio.

Sem perder a calma e conscientes da sua superioridade, a ‘Roja’ começou a tentar chutes também de fora da área.

E depois de mais três defesas de Mamardashvili (22′, 35′ e 38′), um disparo cruzado de Rodri da entrada da área empatou o jogo. O meio-campista, com grande atuação, seria depois eleito Jogador da Partida pela Uefa.

O segundo tempo começou com um susto para os espanhóis quando Kvaratskhelia viu o goleiro Unai Simón em posição avançada e tentou do meio de campo. Mas a bola foi para fora.

A Espanha respondeu da melhor forma possível, graças especialmente a duas grandes jogadas de Lamine Yamal.

– Yamal e Williams voltam a brilhar –

O jovem de 16 anos quase marcou em cobrança de falta direta defendida mais uma vez por Mamardashvili (51′), mas na sequência alçou uma bola na área com a parte interna do pé esquerdo e Fabián Ruiz apareceu para colocar a Espanha na frente no placar.

Não satisfeito com a segunda assistência no torneio, Yamal também buscou o primeiro gol em várias ocasiões (53′, 63′, 73′ e 82′), mas foi o outro ponta, Nico Williams, quem finalizou um grande contra-ataque superando Mamardashvili no mano a mano com categoria.

Com os georgianos já entregues, Dani Olmo fechou a goleada com um chute no canto direito do goleiro.

O resultado envia uma mensagem direta aos próximos adversários, muitos deles com dificuldades para marcar gols.

A Geórgia termina assim a sua primeira participação numa Eurocopa nas oitavas de final e, apesar da amargura da eliminação, vai embora de cabeça erguida, tendo derrotado Portugal (2-0) e resistido durante 50 minutos à poderosa ‘Roja’.

O próximo desafio tem tudo para ser muito mais difícil para a Espanha, que enfrentará nas quartas de final a anfitriã ‘Mannschaft’, a outra seleção que deixou as melhores impressões no início do torneio, em uma partida com sabor de final antecipada entre dois grandes favoritos.

dam/pm/aam