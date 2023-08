Espanha em alerta para nova onda de calor após fim de semana de incêndios

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/08/2023 - 12:42 Compartilhe

Grande parte do território espanhol ativou nesta segunda-feira (7) alertas para a chegada de uma nova onda de calor, a terceira do verão, após um fim de semana marcado por três incêndios que devastaram mais de mil hectares.

Várias províncias da Andaluzia (sul), Castilla-La Mancha (centro) e Estremedura (oeste) estão em alerta laranja, com temperaturas que podem chegar aos 43ºC, segundo a Agência Meteorológica do Estado (Aemet).

Quase toda a Andaluzia e a Estremadura, assim como o sul de Castilla-La Mancha, também estão em alerta vermelho devido ao risco de incêndios, enquanto o alerta laranja permanece em praticamente todas as outras regiões, acrescentou a organização.

A nova onda de calor, a terceira deste verão, atinge toda a península ibérica e deve se estender até quinta-feira (10).

O Aemet estima que quarta-feira seja o “dia de pico deste episódio”, no qual as temperaturas podem alcançar ou superar os 42-44ºC em diversas áreas da metade sul e centro do país e há um alerta vermelho na capital espanhola e em Jaén (sudeste).

“Em Madri será possível ultrapassar os 42 a 43 ºC e os 44 ºC em Jaén”, alertou a agência meteorológica.

Estas altas marcas alimentam incêndios florestais, como os que foram registrados no fim de semana. No domingo, um dos focos, que havia sido declarado a menos de 10 quilômetros da cidade de Cádiz (Andaluzia), conseguiu ser “estabilizado” pouco antes da meia-noite, anunciou no Twitter (agora X) o serviço regional de combate a incêndios florestais.

As chamas também consumiram um parque de pinheiros perto de Puerto Real, forçando o fechamento temporário da rodovia para Cádiz.

Outro incêndio, também controlado, devastou cerca de 450 hectares na província andaluza de Huelva.

Na Catalunha (nordeste), os bombeiros informaram que haviam “controlado” um foco em Portbou, perto da fronteira com a França.

Mais de 70.000 hectares foram atingidos por incêndios em 2023 na Espanha, ainda longe dos 300.000 registrados em 2022, um recorde na Europa, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis).

Já em Portugal, onde as temperaturas também devem superar os 40ºC nesta semana, milhares de bombeiros foram mobilizados no centro e sul do país, com o apoio de 12 aviões com jatos d’água, para combater incêndios, informaram as representantes de proteção civil.

Pelo menos nove bombeiros ficaram feridos em Odemira (sul), região atingida por ventos fortes, afirmaram autoridades portuguesas à imprensa local. Enquanto outro incêndio perto da cidade de Castelo Branco (centro) destruiu cerca de 7.000 hectares.

