Espanha e Suécia ficam só no 0 a 0 na estreia na Eurocopa

A tricampeã europeia Espanha não conseguiu passar de um empate em 0 a 0 com a Suécia nesta segunda-feira em sua estreia na Eurocopa, apesar de dominar os nórdicos no estádio La Cartuja, em Sevilha.

O empate sem gols deixa a ‘Roja’ na segunda colocação do Grupo E empatada com os suecos e atrás da surpreendente líder Eslováquia, que mais cedo derrotou a Polônia do astro Robert Lewandowski por 2 a 1.

Tanto Suécia quanto Espanha foram muito claras sobre os seus respectivos planos desde o início do jogo, disputado em uma noite quente de Sevilha diante de 12.517 espectadores, número total de ingressos vendidos para esta partida.

A ‘Roja’ assumiu a posse de bola e do jogo contra os suecos, que esperavam em seu campo para tentar surpreender no contra-ataque e com bolas em profundidade.

A Espanha procurou atacar pelas laterais, onde seus pontas apareciam continuamente para alçar bolas na área.

Em 15 minutos, o goleiro Robin Olsen se esticou para mandar para escanteio uma cabeçada de Dani Olmo após um cruzamento de Koke (16).

O único susto no primeiro tempo para a Espanha veio em um contra-ataque, quando um erro defensivo terminou com um chute de Isak, que Marcos Llorente tirou na linha do gol, mandando a bola para a trave onde ricocheteou e sobrou para as mãos do goleiro Unai Simon (41).

Após o intervalo, as duas equipes continuaram com suas propostas iniciais, mas a pressão da Espanha foi diminuindo à medida em que o cansaço foi tomando conta do time.

A seleção nórdica se impôs fisicamente e passou a chegar com um pouco mais de assiduidade, o que levou o técnico espanhol Luis Enrique Martínez, a colocar em campo o meia Thiago Alcántara no lugar de Rodri enquanto mudava todo o seu ataque.

Morata, Dani Olmo e Ferran Torres deram lugar a Pablo Sarabia (66), Gerard Moreno e Mikel Oyarzabal (74).

As mudanças deram fôlego à Roja, mas seu cerco na reta final não conseguiu encontrar o jol e as duas equipes tiveram que se contantar com o empate.

O zagueiro da Espanha, Aymeric Laporte se mostrou satisfeito em entrevista à beIN Sport: “Acho que mostramos um futebol muito bom. As pessoas viram que tivemos a posse de bola, mostramos muitas sequências lindas, mas não soubemos como finalizar”.

gr/mcd/aam

