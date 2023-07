Espanha e Japão vencem e garantem vaga nas oitavas da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 11:28 Compartilhe

Espanha e Japão se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina ao vencerem seus jogos pelo Grupo C nesta quarta-feira (26).

As espanholas atropelaram a Zâmbia por 5 a 0 e estão na liderança da chave, enquanto as japonesas bateram a Costa Rica por 2 a 0 para ficarem em segundo, com os mesmos 6 pontos, mas um gol a menos de saldo.

Teresa Abelleira (9′), Jennifer Hermoso (13′ e 70′) e Alba Redondo (69′ e 85′) marcaram os gols da Espanha, que hoje teve a duas vezes Bola de Ouro Alexia Putellas como titular pela primeira vez depois de sua grave lesão no joelho, há um ano.

Apesar da vitória convincente, o técnico espanhol Jorge Vilda afirmou que sua equipe precisa melhorar para enfrentar o Japão na última rodada da fase de grupos.

“Ainda não vimos a melhor versão da Espanha”, declarou Vilda em entrevista coletiva após a partida. “Temos quatro dias para nos preparar, recuperar fisicamente e chegar para fazer o melhor jogo contra o Japão”.

Mais cedo, a seleção japonesa confirmou seu bom momento derrotando com tranquilidade a Costa Rica.

O Japão resolveu a parada no primeiro tempo em dois minutos, abrindo o placar aos 25 com Hikauro Naomoto e fazendo o segundo aos 27 com a jovem Aoba Fujino, de 19 anos.

Na próxima segunda-feira (31), às 4h00 (horário de Brasília), Espanha e Japão se enfrentam na terceira e última rodada da primeira fase para decidir quem vai às oitavas como líder do Grupo C. No mesmo dia e horário, Costa Rica e Zâmbia, já eliminadas, entram em campo para cumprir tabela.

No último jogo da manhã desta quarta-feira, o Canadá, atual campeão olímpico, conseguiu sua primeira vitória no Mundial ao bater a Irlanda por 2 a 1, de virada.

As irlandesas saíram na frente logo aos 4 minutos com um gol de Katie McCabe, mas Megan Connolly marcou contra pouco antes do intervalo (45’+5) e empatou para o Canadá, que chegou à vitória no início do segundo tempo com Adriana Leon (53′).

Com este resultado, a seleção canadense soma 4 pontos e assume a liderança do Grupo B, à espera do duelo entre Austrália e Nigéria, que se enfrentam pela segunda rodada na quinta-feira.

A Irlanda, por sua vez, já está matematicamente eliminada.

