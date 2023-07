Espanha confirma favoritismo e estreia com boa vitória na Copa feminina, Canadá decepciona

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/07/2023 - 8:57 Compartilhe

Com uma vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica, a Espanha confirmou nesta sexta-feira (21) sua condição de uma das favoritas ao título da Copa do Mundo feminina, numa rodada em que o Canadá, atual campeão olímpico, decepcionou ao empatar sem gols com a Nigéria.

Apesar do frio e da chuva na cidade de Wellingon (Nova Zelândia), o time espanhol resolveu a parada contra as costarriquenhas em menos de 30 minutos, com um gol contra de Valeria del Campo (21′) e outros dois de Aitana Bonmatí (23′), eleita melhor jogadora da partida, e Esther González (27′).

A vitória inclusive poderia ter sido maior, já que a Espanha desperdiçou muitas chances, incluindo um pênalti cobrado por Jennifer Hermoso que a goleira Daniela Solera defendeu (34′).

Bonmatí foi um dos destaques da Espanha com um belo gol de esquerda, confirmando-se como uma das atuais estrelas do futebol feminino e candidata à Bola de Ouro depois de ter sido a melhor jogadora da última Liga dos Campeões, sendo decisiva para o título do Barcelona.

A outra grande estrela espanhola, a melhor do mundo Alexia Putellas, segue em processo de recuperação da grave lesão de joelho sofrida há um ano. Ela começou o jogo no banco e entrou em campo nos minutos finais (77′) no lugar de Salma Paralluelo.

Com esta vitória, a Espanha começa na liderança do Grupo C da Copa feminina, à espera do outro jogo da chave pela primeira rodada, entre Japão e Zâmbia, que se enfrentam no sábado.

– Sinclair perde pênalti –

O segundo dia do torneio teve outros dois jogos que completaram a primeira rodada dos grupos das seleções anfitriãs.

No A, a Suíça bateu as Filipinas por 2 a 0 e somou três pontos, empatada com a Nova Zelândia, que no jogo de abertura surpreendeu a Noruega e venceu por 1 a 0.

No Grupo B, o Canadá não passou de um empate em 0 a 0 com a Nigéria, num jogo em que a estrela da equipe Christine Sinclar perdeu um pênalti.

A Austrália, que na quinta-feira venceu a Irlanda por 1 a 0, lidera a chave com três pontos, contra um de Nigéria e Canadá, que na segunda rodada vai enfrentar as irlandesas.

O terceiro dia da Copa do Mundo feminina marcará a estreia de outras duas seleções favoritas ao título.

O time dos Estados Unidos, atual campeão mundial e que busca um terceiro título consecutivo (algo inédito tanto no feminino como no masculino), enfrenta o Vietnã na abertura do Grupo E, em jogo que começa às 22h desta sexta-feira (horário de Brasília).

Já a Inglaterra, atual campeã europeia, encara o Haiti às 06h30 de sábado, após ter sua preparação para o torneio alterada por conta de discordâncias entre jogadoras e federação quanto às premiações.

“Não é uma situação que gostaríamos de estar, mas isso agora fica de lado. Vamos discutir depois. Estamos aqui para a competição e nada além disso”, ressaltou a capitã Millie Bright em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

