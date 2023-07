Espanha concede nacionalidade a enxadrista do Irã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 16:47 Compartilhe

A Espanha concedeu nacionalidade à enxadrista iraniana Sara Khadem, que fugiu para o país depois de participar, em dezembro do ano passado, de um torneio internacional sem usar o véu islâmico, publicou nesta quarta-feira (26) o Boletim Oficial do Estado (BOE).

A decisão foi tomada ontem, no conselho de ministros do Executivo de Pedro Sánchez, informa a disposição oficial.

A jogadora, de 26 anos, 15ª melhor do mundo, segundo a Federação Internacional de Xadrez, participou em dezembro de uma competição mundial no Cazaquistão sem o véu islâmico, de uso obrigatório para as mulheres no Irã.

Segundo explicou à AFP em fevereiro, Sara o fez para não “trair” o movimento de protesto que teve início no Irã após a morte sob custódia policial, em setembro, de Mahsa Amini, por descumprir o código de vestimenta iraniano, que impõe o uso do véu.

Um conhecido de Sara a advertiu que ela seria detida se retornasse ao Irã, motivo pelo qual a jogadora seguiu com o marido e o filho pequeno para a Espanha, onde a família vive desde então.

O caso teve repercussão internacional. Em janeiro, Sara foi recebida pelo chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, com quem disputou uma partida.

A jogadora já estava no radar das autoridades iranianas. Em 2020, ela foi proibida de viajar por seis meses, por ter deixado a seleção de seu país em protesto pela derrubada “por engano”, segundo Teerã, de um Boeing ucraniano pelo Exército do Irã, incidente em que morreram 176 pessoas.

