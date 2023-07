Espanha: ativistas do clima depredam iate de herdeira do Walmart avaliado em R$ 1,4 bilhão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 9:22 Compartilhe

Dois ativistas do clima que fazem parte do grupo Futuro Vegetal depredaram um super iate avaliado em R$ 1,4 bilhão que pertenceria a Nancy Walton Laurie, herdeira da rede Walmart, em Ibiza, na Espanha, no domingo, 16. As informações são do portal Independent.

O que aconteceu:

A dupla depredou o iate com o extintores de incêndio, pintaram a embarcação com tinta vermelha e preta e depois seguraram um cartaz que dizia: “Você consome, outros sofrem”;

O grupo Futuro Vegetal, que atua no combate contra as mudanças climáticas, divulgou um vídeo no Instagram em que mostra a ação dos dois ativistas e escreveu: ”O 1% mais rico da população mundial polui mais do que os 50% mais pobres”;

“A única razão pela qual continuamos a manter um sistema econômico que nos leva ao colapso social é sustentar os privilégios dessa pequena classe privilegiada”, afirmou em um outra imagem publicada no perfil;

Os ativistas chegaram a ser detidos e liberados na segunda-feira, 17. De acordo com o grupo, a dupla foi acusada de causar danos ao patrimônio e por isso tiveram de passar 18 horas sob a custódia da Guarda Civil local. O Futuro Vegetal ainda reclamou que havia pouquíssimas opções de comida à base de vegetal e, por conta disso, os presos não conseguiram se alimentar direito.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias