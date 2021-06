Espanha anuncia lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Em meio à disputa da Eurocopa, a Espanha divulgou nesta terça-feira a lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerão entre julho e agosto. O treinador Luis de La Fuente convocou 22 jogadores, mas precisará cortar quatro atletas da lista, pois somente 18 nomes podem ir ao torneio.

Ao todo, seis dos 22 nomes chamados estão disputando a Eurocopa: o goleiro Unai Simón; os zagueiros Eric García e Pau Torres; o meio-campista Pedri; e os atacantes Mikel Oyarzabal e Dani Olmo. Na última segunda-feira, a Fúria venceu a Croácia nas oitavas de final do torneio e enfrentará a Suíça na sexta.

Dani Ceballos, Marco Asensio e Mikel Merino são os jogadores com idade acima do limite. Meio-campista do Barcelona, Pedri tem sua participação nos Jogos ameaçada. Segundo a rádio “Cadena SER”, os catalães não pretendem liberar o jogador. Por não ser Data-Fifa, os clubes não são obrigados a ceder atletas.

Pedri poderá ser cortado da lista (Foto: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP)

A Espanha está no Grupo C das Olimpíadas, ao lado de Argentina, Austrália e Egito. O adversário na estreia será o time egípcio, no dia 22 de julho.

VEJA A LISTA COMPLETA

Goleiros: Álvaro Fernández (Huesca), Unai Simón (Athletic Bilbao) e Álex Domínguez (Las Palmas);

Defensores: Óscar Mingueza (Barcelona), Jesús Vallejo (Granada), Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Óscar Gil (Espanyol) e Juan Miranda (Betis);

Meio-campistas: Marc Cucurella (Getafe), Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia)n e Pedri (Barcelona);

Atacantes: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton) e Javi Puado (Espanyol);

