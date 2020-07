Espaço remanescente para política monetária deve ser pequeno, repete Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, repetiu nesta segunda-feira, 20, uma série de mensagens a respeito da política monetária no Brasil, durante apresentação feita em reunião virtual com grupo de investidores, organizada pelo Santander. Entre as principais ideias está a de que “o espaço remanescente para a utilização de política monetária é incerto e deve ser pequeno”.

No mês passado, o BC cortou a Selic (a taxa básica de juros) em 0,75 ponto porcentual, de 3,00% para 2,25% ao ano. Na ocasião, a instituição ponderou que o espaço para mais cortes seria “incerto” e “pequeno”. Esta é a mensagem reforçada por Campos Neto na apresentação desta segunda-feira.

O presidente do BC registrou ainda, em sua apresentação, que “neste momento, a conjuntura econômica prescreve estímulo monetário extraordinariamente elevado”.

Além disso, “para as próximas reuniões, o Comitê vê como apropriado avaliar os impactos da pandemia e do conjunto de medidas de incentivo ao crédito e recomposição de renda, e antevê que um eventual ajuste futuro no grau de estímulo monetário será residual”.

Em outra ideia contida em documentos recentes do BC, Campos Neto afirmou nesta segunda-feira, por meio de sua apresentação, que o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reconhece que, “em vista do cenário básico e do seu balanço de riscos, novas informações sobre a evolução da pandemia, assim como uma diminuição das incertezas no âmbito fiscal, serão essenciais para definir seus próximos passos”.

A apresentação completa de Campos Neto está disponível no seguinte endereço na internet: https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_RCN_Santander_vpub.PDF.

