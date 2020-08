Espaço para política monetária, se houver, deve ser pequeno, repete Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quarta-feira, 12, em evento virtual, uma série de mensagens já expressas nas divulgações mais recentes da autarquia, a respeito de política monetária. Segundo ele, “devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houver, deve ser pequeno”.

“Consequentemente, eventuais ajustes futuros no atual grau de estímulo ocorreriam com gradualismo adicional e dependerão da percepção sobre a trajetória fiscal, assim como de novas informações que alterem a atual avaliação do Copom sobre a inflação prospectiva”, acrescentou o presidente do BC.

As considerações desta quarta-feira constam de apresentação do presidente do BC feita por videoconferência no evento “Diálogos do Conhecimento”, organizado pela Petrobras.

O evento é fechado à imprensa, mas o BC disponibilizou em seu site a apresentação de Campos Neto.

