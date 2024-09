Espaço da Nestlé no Rock in Rio traz crocância e cremosidade para o maior festival de música do país

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 19:55 Para compartilhar:

O mais novo lançamento da Nestlé, o Chocobiscuit, estará presente no Rock in Rio Brasil 2024, o maior festival de música e entretenimento do mundo, levando uma combinação perfeita: biscoito crocante e chocolate que derrete na boca. A marca quer explorar o talento do público com a “Pista deu Match”, criada especialmente para a Cidade do Rock. Nela será possível performar as músicas preferidas dos artistas do line up do festival em uma dublagem, ou lip sync, em dupla.

Com a ideia de transformar os grandes encontros musicais que dão match em memórias inesquecíveis, a ativação incentiva que o público brilhe na pista de Nestlé ® Choco Biscuit Nestlé, e ainda oferece acessórios como guitarra e microfone para deixar tudo ainda mais divertido para as redes sociais. Haverá brindes exclusivos para a ação, espaço instagramável para tirar fotos e, claro, degustação em primeira mão do novo Nestlé Choco Biscuit.

“O Rock in Rio é o maior festival de música e entretenimento do mundo com um público que busca se divertir através de experiências únicas e inesquecíveis, por isso nós queremos não só levar o nosso lançamento, mas também ser uma parte memorável do festival, fazendo com que todos se sintam parte do show”, acrescenta Gabriela Beligni, gerente de marketing de Chocobakery na Nestlé.