Esmoleiro do Vaticano distribui milhares de rosários a pobres

CIDADE DO VATICANO, 25 ABR (ANSA) – O cardeal Konrad Krajewski, chefe da Esmolaria Apostólica, distribuiu nesta sexta-feira (25) milhares de rosários do papa Francisco, falecido na última segunda (21).

A entrega coordenada pelo religioso polonês foi concentrada em pessoas necessitadas que estavam presentes em cozinhas comunitárias e dormitórios públicos.

O pontificado de Francisco, que teve início em 2013, foi marcado pela atenção aos mais vulneráveis, tanto que um grupo de pobres e necessitados marcará presença amanhã (26) nos degraus da Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, para se despedir de Jorge Mario Bergoglio antes da sepultura do caixão.

No comunicado que confirmou a presença do grupo no templo religioso, a Sala de Imprensa do Vaticano acrescentou que os “pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus”.

